Detenidos dos individuos sorprendidos tras perpetrar un robo en una tienda de electricidad y fontanería de Ribeira

La Policía Nacional de Ribeira detuvo esta noche a dos individuos, que son dos viejso conocidos de las fuerzas de seguridad, tras sorprenderlos saliendo de la tienda de electricidad y fontanería Heber Inelca SL, situado en la zona de O Touro, en la que supuestamente acababan de perpetrar un robo. Los hechos ocurrieron pasadas las 21.00 horas cuando el propietario de dicho establecimiento se encontraba en el sótano del mismo y, aunque dejó bloqueadas las puertas mecánicas correderas -tienen sensor de proximidad- para que no pudieran abrirlas ni desde dentro ni desde fuera, no bajó la persiana metálica que protege esa puerta. Esa circunstancia fue aprovechada por los cacos para forzar la puerta y poder acceder al interior del negocio, en el que su dueño echó en falta una caja de caudales, un par de teléfonos móviles, la llave de una furgoneta y otros efectos, aunque todavía no cerró el inventario, por lo que el botín podría ser mayor.





El propietario de la tienda, que acababa de hablar con una personas por telefono, empezó a escuchar unos ruidos e incluso llegó a ver como uno de los dos ladrones bajaba las escaleras para dirigirse al sótano en el que estaba él, y fue entonces cuando dio un grito, que los ahuyentó, Entonces, esos amigos de lo ajeno iniciaron la huida a toda velocidad, dejándose una bolsa en la que giuardaban objetos que habían sustraído con anterioridad en otros lugares, como fueron un juego de zapatilla deportivas, una table y otros efectos. Esos individuos salieron corriendo y para ello rompieron la puerta de cristal, pero una vez estaban fuera fueron interceptados por una unidad judicial y un coche patrulla que, al parecer, ya los estaban buscando por la supuesta comision de otros robos. Varios residentes en el edificio de O Touro en el que se ubica indicaron que, curiosamente, ayer alguien dejó abiertas las tres puertas del garaje comunitario, y sospechan que haya sido alguien que conoce a esos ladrones y les quiso facilitar su entrada para que pudieran robar sin encontrarse con dificultades, pero al ser descubiertos ya no pudieron dirigirse a este nuevo objetivo.