Dieciséis empresas y entidades de O Barbanza recibieron en Ribeira el certificado de calidad turística Sicted por primera vez

El auditorio de Ribeira albergó a última hora de la tarde de ayer la II Gala do Turismo Barbanza-Arousa, en la que 16 empresas nuevas de servicios turísticos recibieron y estrenaron el distintivo Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), con los que el Ministerio de Industria y Turismo certificó a empresas e instituciones como promotoras de un turismo moderno y adaptado a las necesidades actuales de los visitantes y que persigue la mejora integral de la calidad turística en los cuatro municipios que conforman la comarca, y que se sumaron a las otras 33 que ya lo tenían y que lo renovaron en esta anualidad tras superar la evaluaciones de este sello, con los que suman 49 de 18 oficios o sectores diferentes.

Fue una ceremonia a la que, entre otras autoridades, asistió el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y contó con la intervención artística de Fran Sieira y su compañía de danza. El evento arrancó con laa emisión de la pieza audioviosula "Barbanza Arousa, a Emoción de Descubrir” para dar paso a la intervención de la gerente de la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro, a la que sucedió la del presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y el presidente de Barbanza Arousa y alcalde de Ribeira, Luis Pérez.

Entre estros dos últimos, cuando acababan de dar las ocho menos cuarto de la tarde, llegó el momento esperado de la entrega de los diplomas Sicted al casi medio centenar de empresas participantes: Camping Rianxo, A Casa de Lola, A Pousada da Galiza Imaxinaria, Adega Entre os Ríos, Aldea Os Muiños, Apartadiño, Arousa Náutica Navegación, Baldani Concept Store, Café Ágora, Campomuiños, Casa da Posta do Valmaior, Casa O Soqueiro, Casa Rural Laxido, Centro Arqueolóxico do Barbanza, Club Náutico Boiro, Club Náutico Deportivo Barraña, Curral do Marqués, Fundación Museop de Artes do Gravado á Estampa Dixirtal, Gastrolab Arousa, Guilligams Irish Tavern, Hotel Los Trillizos, Hotel Rural Entre os Ríos, La Casita de la Playa, Lagarto Beach Bar, Marina Pobra, Museo do Mar, Museo Etnográfico de Artes, Museop Valle-Inclán de A Pobra, Nojira, O Cruceiro, Oceanic Arousa Tours, Olivo Blanco, Os Petroglifos, Pazo Torre Xunqueiras, Restaurante Chicolino, Restaurante Sisal, Trisquel Rianxo, Turnauga, Vértigo Aventura, A Vaca Marela, las oficinas de turismo del Malecón de Ribeira, de A Pobra, de Boiro y de Rianxo, las playas de A Lombiña-Cabío y de Coroso y las Policías Locales de A Pobra y Ri-anxo.



El vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado provincial de Turismo, Xosé Regueira, destacó durante su intervención la importancia de la colaboración público-privada, que posibilita “o éxito de proxectos como este de Barbanza Arousa, de mellora da calidade, competitividade e sustentabilidade turística”. “A cooperación entre administracións e sector empresarial, o respecto e a lealdade institucional son os ingredientes do éxito deste negocio”, agregó. Regueira hizo referencia a la necesidad de “falar de futuro” pues, según matizó, "estamos nun momento doce na provincia e temos que esforzarnos para mantelo”. Así, en ese sentido, se refirió a la “responsabilidade para facer as cousas ben” e para afrontar retos “como a sustentabilidade, a preservación do planeta, alongar a temporada e acadar rendibilidade”.

Además, el vicepresidente expresó el deber de “non perdernos nas macrocifras” y de “buscar un perfil de turista que valore e coide todo o que esta terra ofrece”, apostando por una estrategia que “nos fai máis competitivos e que xera oportunidades para a poboación local”.

A continuación se subió al escenario Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, destacó la apuesta que hace el Gobierno gallego por reforzar la calidad del destino de Galicia a través de un Plan de Calidad y Sostenibilidad, de la colaboración con el Clúster del Turismo y de ayudas a empresas para apoyar y asesorarlas en la obtención de la Q de Calidad Turística y la S de Sostenibilidad. "Pretendemos acompañar o importante crecemento que está a ter o turismo en Galicia, e facelo sempre da man da excelencia", subrayó. Igualmente, dijo que "contar cada vez máis con empresas e servizos acreditados cun distintivo de calidade eleva a nosa oferta e amosa o traballo realizado pero tamén unha aposta de futuro", aseguró.

El turno de intervenciones lo cerró el delegado del Ejecutivo central en Galicia, Pedro Blanco, quien puso en valor el papel de O Barbanza como un destino turístico “sostible, moderno e respectuoso” a través del trabajo que desenvolve na bisbarra o Goberno de España. También destacó el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, de las que dijo que son “o mellor aliado do Goberno de España para vertebrar o país”, para la dinamización del turismo de la comarca. “O Goberno sabe da importancia da colaboración público-privada no avance conxunto da nosa economía e sociedade, e o proxecto Sicted é o mellor exemplo do apoio ás pemes do sector turístico”, apuntó. Y apeló a los objetivos compartidos que la industria turística y el Gobierno de España tienen, como la desestacionalización o el impacto económico sostenible y responsable coa natureza, “algo que lograremos todos xuntos, empresas e institucións”. Así mesmo, aproveitou para dar las gracias a la Mancomunidade Barbanza Arousa, así como a los ayuntamientos que la integran, por compartir la visión del Ejecutivo central y se un aliado fiel. Tras la última intervención artística, tuvo lñugar una degustación enogastronómica de los productos de Barbanza Arousa a cargo del chef Miguel Mosteiro y Adega entre os Ríos, empresas que fueron distinguidas con e lreferido certificado.

IMG20241126194540