El presidente del PP en A Coruña, Diego Calvo, apeló a la “forza e unión” de la familia de los populares para “catapultar” a Fernando García Diéguez a la Alcaldía de Boiro, pues precisó que si se dividen “os que gañarán serán todos os outros, que están á espera de que chegue a noite do 28 de maio para ver se son capaces de sumar para evitar que goberne o PP”. Así lo indicó en la presentación del actual portavoz municipal del partido de la gaviota como cabeza de lista de la formación en las próximas elecciones municipales, estando arropado por cerca de 300 militantes y simpatizantes. Agregó que su partido no se puede conformar con ser la fuerza más votada ese día, sino que tiene que lograr la mayoría absoluta, “que imos conseguir para recuperar a Alcaldía dun Concello que nunca debemos perder”.



Durante el acto se destacó que García Diéguez es una persona que conoce los problemas y necesidades de Boiro y que está preparado para confeccionar y presentar una alternativa “que termine cun goberno que se confirmou como incapaz de xestionar o municipio” y que “foi incapaz de presentar nin un só proxecto novo”, precisando que lo único que hizo fue sacar adelante el club de remo y el Pazo de Goiáns “que xa lles deixamos adxudicados no noso anterior mandato”. El candidato popular criticó las deudas -especificó que el camión de la basura se encuentra en un taller de Vilagarcía, de donde no dejan retirarlo al no pagar-contraídas con el actual alcalde, José Ramón Romero, al que comparó con Pedro Sánchez, como “goberno social comunista”. Le reprochó al Ejecutivo local su rechazo a sus propuestas sólo por ser del PP y que no contó con los populares para aprobar el presupuesto. García prometió la construcción de una otra guardería y una residencia para mayores y que no creará conflictos, ni divisiones.

Calvo, que reiteró su petición de ayuda para gobernar Boiro, subrayó que los comicios municipales dle próximo 28 de junio son trascendentales incluso par el ámbito nacional, precisando que el resultado que se produzca en los mismos será un claro mensaje al Gobierno de España. En este sentido, los consideró como una cita de “vital importancia”, para iniciar el “cambio político” que necesitan los pueblos y ciudades, pero tambiçen la Diputación de A Coruña y España y los españoles. “Estamos seguros de que o bo resultado nas municipais que vai acadar o PP de Galicia suporá tamén un empurrón para que Alberto Núñez Feijóo poida ser presidente de España”, afirmó el presidepnte provincial de los popualres, quien añadió que su formación va a trabajar “con esa ilusión e ese acicate”. Por todo ello, hablçó de la necesidad de conformar equipos capaces de mantener “activo” el partido, con gente que pueda llegar a todos "os recunchos do municipio" para trasladar a todos y cada uno de los boirenses la “nefasta” gestión municipal y, sobre todo, muestrenn que existen otras alternativas para “reconducir” el devenir del Ayuntamiento de Boiro

Por último, Diego Calvo hizo un resumen de lo que supuso este año en el ámbito político, que destacó uqe se va a cerrar con un mal balance por las “barbaridades” que aprobó el ejecutivo estatal "que permitiron, que sexan xa máis 128 os condenados por agresión sexual que se viron beneficiados pola nefasta lei do só si é si sen que Goberno mova un dedo para solucionalo". Además, subrayço que los últimos días sirvieron para comprobar que hay un Gobierno de doble moral; "Unha moral que lle permite apoiar o discurso que deu o Rei o pasado sábado, e outra moral coa que se bota en brazos dos que o critican, como o BNG, ERC, Bildu ou Podemos. A rúa sabe que o Goberno non move un dedo para derogar ou arranxar a lei do só si é si, que derogou a sedición e ten abaratado a malversación”, explicó el presidente del PP de A Coruña, quien concluyó que “eses socialistas son os mesmos que gobernan o futuro de Boiro neste intre”.