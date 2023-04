La Diputación da luz verde a la redacción del proyecto de la residencia comarcal de mayores en Rianxo

El Pleno de la Diputación de A Coruña dio el visto bueno al convenio con el Concello de Rianxo para la redacción del proyecto de la residencia comarcal de mayores, que la administración provincial plantea construir. La institución da el paso con los votos favorables del PSOE, BNG, Marea Atlántica y Alternativa dos veciños, así como la abstención del Partido Popular, con el fin de elaborar el plan de viabilidad económica.



El objetivo del convenio es la puesta a disposición por parte del Concello de Rianxo de los terrenos necesarios para realizar las tomas de datos y estudios geotécnicos para la redacción de los proyectos básicos de construcción. Asimismo, los textos aprobados especifican la parcela que el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Diputación, que se encargará de la contratación de la redacción del proyecto, por un importe de 38.500 euros, incluyendo los estudios geotécnicos.



El documento aprobado por el Pleno provincial explica que “a raíz do estudo realizado pola Deputación para a diagnose e plan de acción en materia de servizos sociais na provincia, detectouse unha eiva significativa de dotacións destinadas a maiores, especialmente de tipo residencial. As residencias existentes no territorio non responden á demanda real, ademáis de ser en moito casos de titularidade privada”.



De igual modo, debido a este sistema, la Diputación afirma que se obliga a las personas mayores a residir en entornos muy lejanos a sus municipios al no existir recursos propios, “fomentando o desarraigo e unha imposibilidade de seguir vinculados ao núcleo familiar, ocasionando episodios de soidade non desexada”. Así, el texto aprobado también refleja que la pandemia “puxo de manifesto a necesidade doutro modelo residencial” en consonancia con el que se lleva a cabo en otros países a nivel europeo.



Debido a esta situación, la institución provincial defiende la construcción de tres residencias comarcales, entre las que se encuentra la de Rianxo —así como As Pontes y Ordes—, tal y como señala el convenio.