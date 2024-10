Distinguen a Boiro con la Bandeira Verde de Galicia por sus buenas prácticas ambientales

Boiro acaba de ser distinguido por la Xunta con la Bandeira Verde de Galicia. Se trata de un galardón que premia a los municipios de la comunidad autónoma que destacan por sus buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje. Además, ese distintivo premia a las localidades más dinámicas y que desarrollan prácticas para el cuidado del entorno, el respeto al paisaje y las reducciones tanto de las emisiones de dióxido de carbono como del consumo energético, entre otras medidas.

Desde el Ayuntamiento boirense, que cuenta con una población de 18.984 habitantes que crece en el casco urbano en detrimento del medio rural, señalan que sus actuaciones que está llevando a cabo inciden en la interconexión de los núcleos rurales con las zonas más pobladas a través de corredores y carriles bici establecidos en su Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS). Desde el Ejecutivo local añaden que esa distribución de los habitantes provoca que el casco urbano de la principal parroquia de esta localidad barbanzana sea "o eixe das relacións económicas e sociais e o lugar prioritario para realizar actuacións para mellorar a habitabilidade e conseguir un medio urbano máis verde".

"Neste sentido estase a traballar en actuacións como a recuperación dos xardíns do Pazo de Goiáns ou o parque de A Cachada, así como a creación de novos sendeiros que unen puntos de interese como o do río Breiro a Exipto ou o que une o estuario do río Coroño coa finca de Goiáns", señalaron desde esta Administración local. De igual modo, incide en la sensibilización con actividades que tienen como finalidad informar a los ciudadanos de las problemáticas locales con actividades como las de eliminación de especies exóticas e invasoras de espacios naturales o el programa "Boiro libre de plásticos", para concienciar sobre la contaminación del mar y de la playas.