Dos ediles del PP ya solicitaron en 2022 a Sanidade ampliar el horario de ambulancia del 061 en Rianxo

Dos de los ediles del PP de Rianxo, el médico Germán Allut y el técnico de emergencias sanitarias Mariano Moares, mantuvieron en marzo de 2022 una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y el gerente del Sergas, José Flores, para solicitarles, entre otras cuestiones, la ampliación de horario de la ambulancia de Soporte Vital Básico del 061, que ahora es de 10.00 a 22.00, para que pase de 12 a 24 horas y los 365 días del año. Los concejales populares agradecieron a sus interlocutores el estudio de sus propuestas, y en la villa ya se daba por hecho que esa demanda sería atendida. El entonces alcalde, Adolfo Muiños, indicara que también ya se lo había pedido a los gestores del área sanitaria en repetidas veces.



Aquella demanda, que ahora se ha abido qu cayó en sacó roto, se produjo en un escenario en el que se registraron dos sucesos que reavivaron esa histórica reivindicación: un octogenario que se desplomó en la Rúa de Carbaxales de Arriba y acabó falleciendo, después de que la ambulancia del 061 llegó 15 minutos tras el aviso al tener que esperar por el único médico del centro de salud, y la otra fue un accidente de tráfico entre las salidas de Taragona y Rianxo de la Autovía do Barbanza, y para el que el 061 movilizó una ambulancia desde una localidad vecina ya que la de Rianxo no funciona de noche. Consultada la Consellería de Sanidade por este asunto, no ha habido respuesta alguna.