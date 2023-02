El Ejecutivo de Boiro anuncia para el 1 de marzo la reapertura de la piscina de A Cachada

El Ayuntamiento de Boiro prevé retomar la actividad de su piscina de A Cachada con su reapertura al público el próximo 1 de marzo, una vez que se han dado por finalizadas las obras de acondicionamiento de dicho complejo deportivo. Las inscripciones podrán efectuarse a partir de este lunes, día 27 de febrero, en las propias instalaciones o en el departamento municipal de Deportes, cuyas oficinas se ubican en la casa de cultura "Ramón Martínez López". Así lo dieron a conocer el acalde, José Ramón Romero, y la edila de Deportes, Dores Torrado, quienes precisaron que ese recinto abrirá de modo gratuito durante los primeros meses, pero que los usuarios deberán formalizar su inscripción para tener un control en el acceso al mismo.

Los inscritos tendrán derecho al uso libre de la piscina, que estará dotada de servicio de socorrismo, pero también del gimnasio. “O obxectivo é facer unhas xornadas de portas abertas para que os usuarios poidan coñecer as novas instalacións antes de comezar a implantar novos servizos e actividades”, afirmó Torrado. Los responsables del Ejecutivo local indicaron que el Ayuntamiento ya vienen trabajando paralelamente a la ejecución de las obras en la municipalización de la gestión de la piscina para la ampliación de sus servicios. “A historia nos demostrou que é a xestión municipal é mellor forma para garantir o correcto mantemento e o mellor servizo para os usuarios”, reconoció la edila.

Las instalaciones de la piscina municipal reabrirán al público con un aspecto "totalmente renovado" tras una inversión de 600.000 euros para su puesta a punto. “Cando tivemos que cerrar as instalacións pola Covid-19 e comezamos a facer tarefas de mantemento decatámonos que o estado no que se atopaba era moi deficiente e que non cumprían as condicións hixiénico sanitarias debido á deixadez da empresa adxudicataria e o anterior goberno”, afirmó Romero. En los últimos años se llevó a cabo la renovación de los falsos techos del vaso de la piscina y los pasillos de acceso, el acondicionamiento de la sala de máquinas y de las calderas, se instaló una caldera de biomasa para lograr una mayor eficiencia energética, se incrementó la capacidad de las gradas, gimnasio, se efectuaron reparaciones para evitar las goteras y filtraciones de agua que había en el interior y se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y acondicionamiento general de la instalación como su pintado, cambio de luminarias por otras tipo led en dicho inmueble,

El objetivo del Gobierno local pasa por, una vez que se abra la instalación, se sigan realizando mejoras, pues ya están adjudicadas y pendientes de iniciarse la dotación de una nueva cubierta en el pabellón por importe de 172.000 euros, para lo que no se precisará la paralización de las actividades, y también se está buscando financiación para la ampliación del complejo deportivo y la creación de unas salas multideporte que permitan llevar a cabo actividades dirigidas. Este último es un proyecto con un presupuesto que se eleva a 374.527 euros, "que contaba co financiamento da Deputación da Coruña e foi rexeitado ata en dúas ocasións polo pleno. Unha vez se executen estas actuacións proxectadas, para as cales non é preciso paralizar a actividade, contaremos cunhas instalacións acorde á actividade deportiva e veciñanza de Boiro”, subrayó el alcalde.