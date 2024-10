El Ejecutivo local de Boiro lamenta que el presupuesto de la Xunta para 2025 no contempla ninguna de sus solicitudes de inversiones

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Facenda, Luis Ruiz, hicieron este mediodía una valoración "negativa" del presupuesto de la Xunta de Galicia para el próximo año. Señalaron qeu se trata de unas cuestas que "se esquecen, un ano máis, dos veciños de Boiro ao non incluír ningunha das solicitudes formuladas por este Concello”, lamentó el teniente de alcalde. En su comparecencia ante los medios de comunicación, señalaron que una de las demandas formuladas por el Ayuntamiento boirense en innumerables ocasiones y que no se refleja en el presupuesto autonómico es la residencia de personas mayores. “Boiro non ten este servizo, nin público nin privado, e xa puxemos a disposición da Xunta de Galicia os terreos e un anteproxecto polo que seguiremos a loitar por esta demanda da veciñanza”, afirmó Ruiz.



Igualmente, desde el Ejecutivo local se señaló que tampoco se recoge en ese documento económico para 2025 la necesidad de ampliar las escuelas infantles "A Galiña Azul", respecto a las que que los representantes del equipo de gobierno afirmaron que "xa se quedan pequenas e cada ano quedan fora nenos”. Otra de las demandas que consideran que tienen más apremio es la de "as melloras no centro de saúde do Saltiño, coa dotación de novas especialidades e novos servizos: en lugar diso, vemos como se minguan os servizos e os profesionais, hai persoas que non teñen un médico asignado e temos que esperar máis dunha semana para unha consulta”, reconoció el condejal de Facenda.

Por su parte, el primer edil lamentó que “a Xunta de Galicia se esqueza, unha vez máis, de Boiro para as súas inversións e que o reparto de fondos non se faga de xeito equitativo entre municipios”. Romero destacó algunas de las necesidades más urgentes y que, manifestó, que tampoco se contemplan en el presupuesto de la Xunta para el próximo ejercicio económico, como son los arreglos en la carretera comarcal AC-305, "unha vía autonómica que necesita un arranxo xeral para a mellora da seguridade, especialmente ao seu paso polos núcleos de poboación e zonas máis urbanas como a Rúa Principal de Boiro, Escarabote ou Vilariño”.

Otra de las demandas formuladas en los últimos años por parte del Gobierno local boirense es la modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la construcción de una segunda depuradora: “un bo sistema de saneamento é fundamental para o noso pobo pola importancia do marisqueo e a acuicultura”, dijo el alcalde. Romero también advirtió de que en las inversiones no se refleja ninguna mejora en los centros educativos del municipio: “En Boiro temos sete centros de ensino, algún deles moi antigo e cunhas necesidades graves e que precisan de arranxos urxentes como é o caso do Praia Xardín”.