Eloy Sobrido sostiene que Nós Pobra “ten que ceder” a sus propuestas “porque foi a forza que máis perdeu”

El candidato de Veciños Independentes da Pobra (VIP), Eloy Sobrido, que obtuvo un acta de concejal en la futura corporación de la localidad, dio cuenta esta tarde de las negociaciones o conversaciones que mantuvo con las demás fuerzas políticas que obtuvieron representación tras las elecciones del pasado 28 de mayo, y precisó que sus dos premisas o “liñas vermellas” antes de empezar la campaña eran las de no entrar en un gobierno con Manolo Durán (PP) y propiciar un cambio de gobierno, es decir, que ninguno de los ediles que lo integraron en el último mandato pudiera repetir.

El cabeza de lista de VIP dijo que Nós Pobra le propuso un cuatripartito, pero eso a ellos no les contentaba "ao ter outro prantexamento"; que el PP le expresó su deseo de que se incorporase a ellos para un gobierno estable, “pero non se dan as condicións -precisó- por falta de confianza”, y días depues les informó que se iba a votar a si mismo. De los contactos con el BNG indicó que compartió su mismo análisis sobre el resultado que depararon las urnas y también sus planteamientos con ciertas matizaciones y que pese a que su propuesta no les gusta al 100%, no sería impedimento para alcanzar un acuerdo; y que el PSOE, con el que mantuvo algunas conversaciones, algunas de ellas más informales, señaló ue le comentó que estaría de acuerdo con lo que decida el resto.

Sobrido, que llegó a denunciar que compañeros de su partido fueron "acosados", incluso en sus puestos de trabajo, indicó que respecto a su propuesta inicial de veto a Xosé Lois Piñeiro, pidiéndole que renunciase al acta, hizo alguna cesión en su propuesta -de las que posteriormente informó a BNG y PSOE- al permitirle seguir, pero nunca como alcalde ni teniente de alcalde “para manter as liñas de cambio marcadas”, y de "confiar para cambiar". Sin embargo, el líder de VIP precisó que el candidato de Nós Pobra no la aceptó debido a su intención de mantener la Alcaldía, pese a que considera que esa formación política "ten que ceder por ser a forza política que máis perdeu”, y que por eso su propuesta es de un cambio de gobierno, que pasa por que esté encabezado por su persona o por otra que entra nueva en la futura corporación y de la que, por ahora, prefirió no facilitar su identidad.