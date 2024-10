El emblemático actor y dramaturgo Rafael Álvarez "El Brujo" recalará el 23 de noviembre en el auditorio de Ribeira

Rafael Álvarez “El Brujo”, uno de los actores y dramaturgos más emblemáticos del teatro español y de reconocida fama nacional e internacional, recalará el 23 de noviembre en el auditorio municipal de Ribeira para poner en escena a partir de las ocho de la tarde su espectáculo teatral “Iconos o la exploración del destino”. Ello será posible, tal y como informó la concejala de Cultura, Antía Allberte, gracias a la colaboración que establecieron desde su departamento con la productora para que su actual gira actual haga escala en la capital barbanzana por primera vez para mostrar este monólogo de humor que reflexiona sobre la tradición oral de los relatos mitológicos en la tragedia griega.

La edila destacó que esta cita resulta importante ya que Ribeira será, junto con Ferrol, la única ciudad gallega que visitará en la gira de este espectáculo, recalando un día antes en Oviedo, “polo que a nosa cidade será o punto de encontro de moitos afeccionados e fans galegos que queiran velo, sobre todo do sur do país”, señaló Alberte. Por su parte, la productora pondrá a la venta las entradas para esta actuación en próximos días a través de la plataforma digital ataquilla.com, “para que se poidan mercar vía online dende a casa, pero tamén manteremos a venda presencial de luns a venres na Oficina de Atención Cidadá do Concello de 9.00 a 14.00 horas e unha hora antes do espectáculo na tanquilla do propio auditorio”, dijo la concejala, quien recalcó en cuanto al precio que “no marco desta colaboración, conseguimos rebaixar o importe das entradas e a empresa fixounas en 18 euros para o patio de butacas xeral e fila inclusiva as zonas de baixa visibilidade por 16 euros, además de los gastos de gestión correspondiente a ataquilla.com”.

Antía Alberte, acompañada del concejal de Mar, Fernando Abraldes, y el técnico del departamento municipal cultural, Unai González, presentó las actividades que conforman la programación del auditorio de Ribeira para las próximas semanas, recordando que sigue en marcha Mostra de Teatro, que prosegue todos os venres ata o 20 de decembro, e que está a ser todo un éxito pois esgotamos as entradas e bonos para cada unha das funcións que xa tiveron lugar”. La propuesta más inmediata será el sábado 19 de octubre, a las 20.00 horas en la sala polivalente, con la proyección del cortometraje de cine clásico “Balle Voyage” de la productora Estudo Momento, y que fue realizada como homenaje e inspirada en el maestro del suspense Alfred Hitchcock. Despois da proyxección, la directora Iria Ares y el productor Xoán Mejuto, también protagonistas del audiovisual, harán una presentación sobre las claves para el diseño del cortometraje y el público podrá intervenir y hacer preguntas sobre el cine clásico en Galicia, el universo Hitchcock y otras cuestiones. A entrada será gratuita hasta completar el aforo de la sala, que es de 120 personas.

El jueves 21 de noviembre, a partir de las 11.30 horas, se ofrecerá otra proyección que, en este caso, estará dirigida al alumnado de Educación Secundaria de Ribeira, que podrá visualizar la pieza documental “Bravú XXX”, conducido por Xurxo Souto, que hace un relato de las tres décadas de este movimiento cultural y la conexión que continúa a tener con la música gallega actual coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación.

El 6 de diciembre, a las 19.00 horas -la apertura de puertas será media hora antes-, se contará con la obra “Hugo”, de Náufragos, que está dirigida a público familiar, fue premiada en los María Casares de 2022 como mejor espectáculo infantil y que aborda la temática del trastorno do espectro autista (TEA) en la infancia. “Unha peza chea de sensibilidade e empatía que fala da diversidade, da convivencia e da beleza de sermos diferentes”, dijo Antía Alberte. La entrada será gratuita hasta completar el aforo de la sala, pero será necesario reservarse las entradas en ataquilla.com. Y avanzó que el 15 de diciembre, en colaboración con otra empresa productora de espectáculos, se contará con un musical infantil inspirado en una conocida película de Disney, que posiblemente será “Frozen”, por estar más enfocada hacia la Navidad, pero también se baraja la posibilidad de que sea “Coco”, pues en estos momentos aún se están cerrando las condiciones de la referida colaboración.

Alberte aprovechó para hacer referencia a “éxito” que están teniendo los espectáculos ofrecidos por el grupo municipal de teatro, como fue el pasado sábado en el VII Festival Teatro no Camiño en Melide y que continuará recorriendo otros municipios como Rois e Porto do Son con “Criaturas” o Santiago de Compostela y Ames con “O Rei Telesforo busca noiva (e quere noivo)”. También indicó que hace un par de semanas comenzaron los ensayos del Grupo Municipal Infantil de Teatro de Ribeira para el que todavía quedan cuatro plazas libres “por se algún cativo de 7 a 12 anos se quere matricular”, indicó la concejala de Cultura.