Dos empresas se interesan por reordenar la Praza do Centenario, de Ribeira, con ofertas que rebajan el precio un 1,85% y un 7,54%

Dos empresas se interesaron por el contrato para acometer la obra de reordenación de la Praza do Centenario y su integración en la Praza do Concello para el fortalecimiento de la actividad comercial del entorno, que salió a licitación por importe de 1.210.000 euros. Una de las compañías formuló su propuesta económica de 1187.615 euros, lo que rebaja el presupuesto inicialmente destinado en 22.385 euros, lo que supone un porcentaje del 1,85%; mientras que la otra ofertó acometer esa actuación de remodelación urbana por 1.118766 euros, rebajando el precio inicial en 91.234 euros, es decir, un 7,54% menos. El Concello le dio audiencia a esta última por considerar que su oferta debe entenderse, en principio, como “anormalmente baja”, y para que aporte la documentación necesaria para justificarla.



La intervención permitirá mejorar la movilidad, conectar la zona del auditorio con la plaza del consistorio, que está siendo objeto de remodelación, y se busca el embellecimiento, ornamentación y ajardinamiento del entorno del auditorio. llevando a cabo la restauración de la Praza do Centenario, y dinamizar la actividad comercial de las inmediaciones de la Praza do Concello. Será una actuación en la que se mezclará lo cultural, lo comercial y lo turístico “xerando un espazo amable para o paseante”, precisa la Administración local. Estas obras generarán una plataforma única entre dos enclaves referentes de la ciudad, como el ayuntamiento y el auditorio, en la que peatones y vehículos circularán a la misma cota, priorizando el paso de los primeros. Esa plataforma se extenderá desde la Praza do Centenario, parte de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y toda la Rúa Otero Pedrayo hasta el consistorio. Además, incluye la resolución de deficiencias constructivas detectadas en la plataforma superior del parking del Centenario en el que se asienta.