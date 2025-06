El entorno del colegio de Cespón acogerá este domingo el V Cross de Atletismo Barbantia no competitivo

La Sociedad Deportiva Barbantia Roda organiza, con la colaboración municipal, el V Cross de Atletismo Barbantia, que tendrá lugar este próximo domingo, día 8 de junio, en las inmediaciones del colegio de Cespón. Manuel Villanustre y Germán Villanustre, integrantes de la entidad promotora del evento, acompañados del concejal de Deportes, Marcos Fajardo, desgranaron los detalles de esta prueba, que consiste en una carrera de atletismo de monte a través, estilo cross, que no es de carácter competitivo. Los participantes en categoría absoluta deberán recorrer una distancia de 9 kilómetros, con salida desde el referido centro educativo, para continuar luego por los montes del entorno y regresar al punto de partida.



Durante la presentación del cross, se indicó que además de la prueba en categoría absoluta, con salida a las once de la mañana, habrá carreras de 100 metros para niños de 4 y 5 años, 500 metros para los de 6 a 8 años, 1.000 metros para los de 9 a 11 años y 2,5 kilómetros para los de 12 a 14 años. Las inscripciones para participar pudieron realizarse vía online hasta la pasada noche, y se retomarán en el mismo día de la prueba, pudiendo efectuarse hasta media hora antes de la salida. “Retomamos esta proba deportiva que levaba varios anos sen realizarse e muda o seu percorrido á contorna do colexio de Cespón de nivel medio”, manifestó Villanustre. Fajardo agradeció la implicación del club para retomar “a actividade moi atractiva, que se suma ás distintas probas deportivas que se desenvolven en Boiro e que redundan na promoción do deporte e no dinamismo local do noso pobo”.