Entregados 500 euros recaudados en la XIII Mostra de Teatro Afecionado de Aguiño a beneficio de Art for Dent

La familia Yáñez, integrada por Fernando, María, Lucas y Hugo, recogió el pasado sábado de manos de la presidenta de la asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño, Elvira Pisos, un cheque de 500 euros recaudados durante la celebración de la XIII Mostra de Teatro Afecionado de Aguiño a favor de la entidad gallego-asturiana Art for Dent, que aglutina a las familias de niños afectados por esa enfermedad rara, entre los que se encuentra el referido Hugo. Se obtuvieron 480 euros en donativos en tres funciones -una cuarta se tuvo que suspender por enfermedad de uno de los actores de la compañía Charamela de Melide- y la asociación aguiñense completó hasta obtener el resto del importe. Ese dinero, junto con el obtenido por la venta de material promocional, como camisetas y tazas o lotería por parte de Art for Dent se destinarán íntegramente a la investigación de dicha patología en el departamento de Nefroloxía del Clínico de Santiago de Compostela.





Desde la organización del ciclo teatral indicaron que "o máis importante de todo isto non foron os cartos recadados, que tamén o son, senón que se aproveitou a mostra para visibilizar á asociación benéfica, á propia enfermidade e a sensibilizar á poboación sobre esta doenza extrana que afecta aos riles, que non ten curación e que desgraciadamente é dexenerativa afectando maioritariamente aos varóns; ven provocada por unha mutuación nun xen do cromosoma X, case sempre de carácter hereditario. En España existen sobre unhas 250 persoas afectadas". De igual modo, detalló que la asociación Art for Dent realiza otras actividades además de recollida de donativos, "como recollida de tapóns, venda de artigos, campañas solidarias, murais urbanos de sensibilización, entre outras". Por último, en relación a la propia muestra de teatro aficionado, indicó que el paado sábado actuó la agrupación teatral Pedroso de Narón que puso en escena escena la comedia "Nin o demo entende ás mulleres!" con la asistencia de unas 200 personas.