Escolares se aproximan al Museo Municipal de Ribeira bajo el formato de visitas teatralizadas

La historia de las Heroínas de Sálvora y del Santa Isabel es el hilo conductor elegido por el Museo Municipal de Ribeira para desarrollar una serie de visitas teatralizadas para el público infantil que se desarrollará hasta el mes de junio, incluído.

Este ciclo se inauguró con la visita de alumnado de infantil del CEIP Heroínas de Sálvora, de Aguiño, y que estuvieron acompañados de la concejala de Cultura, Antía Alberte, y su homólogo de Mar, Fernando Abraldes.

Mujeres del mar

Alberte informó de que a dicha actividad surge como iniciativa del técnico Miguel Vidal y que ‘‘están convidadas as escolas do municipio, estamos contactando con elas e incluso de fóra para que veñan, todo con reserva previa para avisar a Cipriana para que nos veña a explicar que pasou aquela fatídica noite do 2 de xaneiro do ano 1921’’, en referencia a la mujer que se mete en la piel de una de las mujeres de la isla que ayudó en las tareas de rescate de los náufragos.

Por su parte, el edil de Mar aprovechó la ocasión para anunciar que ‘‘o vindeiro 18 de abril, aquí, neste espazo, faremos a homenaxe á Muller do Mar no que este ano imos homenaxear ás redeiras’’ por su labor.