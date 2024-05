El escritor gaditano José Luis Baños recibe los 3.000 euros del VI Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro en A Pobra

Una relación de amistad entre dos niñas de Afganistán unidas porsus sueños alrededor de un balón y las normas del fútbol es el argumento de "Fóra de xogo", la obra del escritor gaditano José Luis Baños de Cos con la que consiguió el VI Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, que convocan conjuntamente el Ayuntamiento de A Pobra, la Editorial Galaxia y la Asociación Cultural Barbantia. La casa de cultura Raquel Fernández Soler albergó ayer al mediodía el acto de presentación del libro, que sirvió como colofón de la programación del Maio das Letras Galegas 2024, al que asistieron alumnos de sexto curso de Educación Primaria del colegio Salustiano Rey Eiras y en el que se procedió a la entrega de la distinción por parte del alcalde, José Carlos Vidal; de la concejala de Cultura, Patricia Lojo; del director de ediciones de Galaxia, Marcos Calveiro, y de la vicepresidenta de Barbantia, Encarna Pego, en compañía de la viuda del escritor homenajeado con este certamen, Lourdes Briones. El galardón incluye una dotación económica de 3.000 euros, la publicación en la colección Árbore de Galaxia y el reparto de ejemplares entre los escolares pobrenses.

Vidal ensalzó la necesidad de este tipo de lecturas porque, a su juicio, "permítennos reflexionar sobre a situación no mundo", constituyendo también "leccións de vida". A nivel personal, recordó el especial vínculo que tiene con la literatira la haber ejercido durante 35 años como bibliotecario municipal. En su intervención, Lojo destacó la calidad y el trasfondo del relato, precisando que se trata, por lo tanto, de una obra que "vai máis aló de inculca-lo hábito lector nas crianzas cunha proposta literaria amena, pois reivindica os dereitos das nenas a través do deporte nunha situación de desesperanza. E engrosa, asimesmo, a temática do catálogo ao abeiro do Carlos Mosteiro". Además, anunció que a Administración local "seguirá coa súa aposta por este certame para achegarlles boas lecturas e en galego ás novas xeracións, ao tempo que se promoven novos autores e se homenaxea a un veciño pobrense que traballou arreo pola cultura".

Calveiro subrayó que el trabajo premiado es sinónimo de reivindicación, igualdad y amistad: "Cousas tan simples no voso día a día, hai nenos que non teñen acceso", dijo, y puso como ejemplo el balón de fútbol, si ben, avanzó, que el relato tiene un final esperanzador. En esta misma línea también pronunció Pego, precisando que se atisba cierta denuncia a países que no cumplen con los derechos humanos. "A Carlos Mosteiro encantaríalle que este libro, con esta temática, formase parte dun conxunto premiado co seu nome", remarcó.

Antes de recibir el cheque con la cuantía económica con la que está dotado este galardón literario y casi como cierre del acto, Baños indicó que, igual que el premio recuerda la figura de Carlos Mosteiro, este relato lo hace con la situación en Afganistán en un momento en que se vive a una velocidad más acelerada y los sucesos se borran rápidamente de la memoria colectiva. Además, como obsequio a cada uno de los escolares asistentes al acto, se les entregó un ejemplar del libro y tuvieron ocasión de llevárselo con una dedicatoria del autor.

El texto de José Luis Baños se alzó con el galardón entre la cerca de una treintena de originales presentados, y su nombre ya queda asociado de manera oficial al de Carlos Mosteiro junto a los escritores ganadores de las anteriores ediciones: Patricia Mallo, con "Os Fantom"; Xosé Antonio Neira Cruz, con "O enigma do baúl pechado" y "Por mor de cinco pizzas aos catro queixos" y María Canosa con "Teño un volcán dentro". Desde la organización se recordó que la tercera edición quedó desierta y sin adjudicar al estimar el jurado que ninguno de los textos que concurrieron ese año al certamen alcanzaba la calidad literaria suficiente.