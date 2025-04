La escritora Ana Lojo Chan se consolida en los premios Pegasus

Ana Lojo Chan (Cabo de Cruz, 1978) acaba de sumar un nuevo galardón a su producción literaria. El pasado mes se desplazó a Roma para recoger un nuevo premio Pegasus, considerado los Óscar de la literatura italiana, por su novela ‘Estela de cartas. Alph@’, donde confluyen las letras con retos u operaciones matemáticas. Y es que la autora crucense creó esta obra pensando en ofrecerle a los más pequeños y a los mayores lecturas dinámicas a la vez que pedagógicas, pues ejerce como profesora de inglés en Infantil y Primaria, dejando plasmada su profesión es estas páginas. Fueron sus conocidos los que le animaron a lanzarla dirigida a todos los públicos al recordarles a su infancia. La trama parte de un acontecimiento recogido en su primera novela, si bien no es una continuidad de esta.

Sus anteriores obras, la novela 'Marea morta' y el poemario '5' también fueron distinguidos por el jurado de los Pegasus, por lo que Lojo se muestra orgullosa con la aceptación, especialmente, porque las novelas, a pesar de estar escritas en castellano, contiene diálogos en gallego e inglés, por lo que para ella resulta importante que un jurado internacional condecorase el gallego.

Mientras que la trama de ‘Marea morta’ se desarrolla en Loureda con especial énfasis en las leyendas del lugar y, por tanto, con un profundo valor etnográfico; los poemas de ‘5’ surgen a raíz de la muerte del padre de la autora y, aquí, ese número adquiere un profundo simbolismo: 25 composiciones, cinco estrofas, sentir las palabras con los cinco sentidos.

Próximos libros verán la luz

Pero su producción literaria no queda aquí. Esta misma semana terminó otra obra del género romántico-erótico narrada desde la perspectiva masculina y que recupera personajes de 'Marea morta', pero son historias paralelas en el tiempo y en el espacio.

Además, durante el verano realizó una investigación de campo sobre sus ancestros japones que le llevó hasta Noia. Y ésta sí está escrita íntegramente en gallego y, pese a que aún no fue publicada, si que ya ha sido presentada a premios a la espera de recibir una resolución. Una aficción que se acabó convirtiendo en una producción literaria in crecendo animada por sus familiares y amigos. Variedad de temáticas, de géneros, con el foco en la ficción, pero siempre de corte intimista.

Sus anteriores obras también fueron galardonadas

Su novela ‘Marea morta’ recibió el premio especial de la crítica, por lo que fue a recogerlo a Lugano, mientras que para el poemario ‘5’ se desplazó hasta Ciudad Católica. Y, ahora, con ‘Estela de cartas. Alph@’ viajó hasta Roma. La autora destaca la trascendencia de que el jurado de los Óscar de la literatura italiana condecorase sus libros, distinguiendo asimismo al gallego a través de sus páginas.