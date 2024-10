Evacuado en ambulancia al Hospital do Barbanza un herido en un accidente en el viaducto de la Ría de Arousa de la AG-11

El viaducto sobre la Ría de Arousa de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 20, a su paso por la parroquia boirense de Cespón, fue escenario de un acciente de tráfico que se saldó con una persona herida, un conducto de 32 años, que fue evacuado en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Hospital do Barbanza para que recibiera la asistencia médica que precisaba y le realizasen las pruebas para determianr el alcance de sus lesiones. Al parecer, el suceso se registró en torno a las diez y media de esta noche cuando un coche de la marca Kía, que circulaba por la calzada en dirección hacia Ribeira, se salió de la vía por el margen izquierdo, por razones que están siendo investigadas, e impactó contra la mediana de hormigón.

Fue un particular el que a las 22.34 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) para com unicar que se acababa de registrar ese siniestro e indicaba que había alguna persona herida en el interior del único vehículo implicado. Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las emergencias en la comunidad autónoma gallega diron traslado de lo ocurrido al referido 061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y seguidamente procedió a su traslado al área de Urxencias del complejo asistencial ubicad en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. También se desplazaron hasta el lugar la dotación de guardia del parque comarcal de Bmberos de Boiro, el servicio municipal de Protección Civil de la localidad boirense, la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y también personal de mantenimiento de la Autovía do Barbanza.