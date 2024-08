La Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz, del 16 al 18 de agosto, tendrá animación musical, un showcooking y degustaciones

Boiro recuperará, tal y como ya se anunció hace unas semanas, su Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz, y lo hará del 16 al 18 de este mes en la que será su decimosexta edición. El presidente de la asociación promotora de este evento, Abel Sánchez, y otros integrantes de la misma y representantes de asociaciones mejilloneras de la localidad, acompañados del alcalde, José Ramón Romero, y de la edila de Cultura e Turismo, María Outeiral, participaron en la presentación de su cartel de una fiesta que busca potenciar ese bivalvo, del que Boiro es, según manifestó el primer edil, "o principal productor da Ría de Arousa, por diante de O Grove", y que añadió que se persigue “levar máis lonxe un produto de primeira calidade moi habitual na dieta dos galegos”. Las actividades programadas comenzarán el día 16 con la charla “Análise da situación das rías galegas” a cargo de Uxío Labarta a las 19.30 horas en el local multiusos del mercado municipal, y a las 21.00 se iniciará una ruta de tapas de mejillón por unos 40 establecimientos de hostelería inscritos, entre los que se repartirán un total de 900 kilos de producto.



La carpa que se instalará en el puerto de Cabo de Cruz albergará al día siguiente un concurso de recetas y taller para niños de “ciencia divertida” desde las 19.30, y una hora 20.30 horas se iniciará un showcooking, con plazas limitadas y para el que se precisa inscripción previa en turismo@boiro.org, a cargo de Miguel Mosteiro; a las 21.30 habrá una degustación de paella y mejillones al vapor, y desde las 22.00 horas actuará el grupo A Banda da Balbina. El domingo, coincidiendo con las regatas da Liga Galega de Traíñas, se desarrollará la propiamente dicha XVI Exaltación do Mexillón, que se inaugurará a las 12.30 con degustación de mejillón en distintas elaboraciones, unas más tradiconales y otras más innovadoras, y la actuación del grupo de gaitas Ar de Loureda a las 13.30 horas. Durante la presentación se recordó que esta fiesta cuenta con el apoyo de las seis agrupaciones de mejilloneros más numerosas de Boiro en cuanto a número de socios -Asmecruz, A Marxa, Amebarraña, Virxe do Carme, Opmega y A Boirense-, además del Ayuntamiento de Boiro y la Consellería do mar. “O noso primeiro obxectivo é retomar esta exaltación que deixou de celebrarse fai 8 anos e que se asente e manteña no tempo”, declaró Abel Sánchez.