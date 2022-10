Exigen la intervención municipal para evitar que se instale una antena de telefonía cerca de viviendas en Ribeira

El BNG de Ribeia reclama la intervención del Ayuntamiento para evitar la instalación de una antena de telefonía cerca de viviendas y núcleos de población etre las zonas de Deán y As Saílñas, y demanda que haya transparencia e información pública sobre esta infraestructura. La formación frentista indica que se hizo público que una empresa de telefonía móvil está interesada en alquilar una finca entre Deán y Palmeira, un espacio que presenta una densidad de población elevada, para instalar una antena de telefonía, por lo que algunos vecinos trasladaron su preocupación a los representantes nacionalistas. El Bloque se pone a disposición de los vecinos para todo lo que puedan precisar, pero también reclaman al Concello que informe a los ciudadanos de sus derechos y actúe delante de la empresa telefónica para proteger las zonas habitadas.





Los concejales del grupo municipal del BNG, Luís Pérez y Cruz Rivadulla, junto con el responsable local, Xabier Vidal, señalaron que la zona afectada se sitúa, concretamente, entre O Caramecheiro (Ribeira) e Insuela (Palmeira), incluyendo núcleos como O Carballal, As Saíñas, A Revolta, A Carballa y otros. y respaldaron la inquietud vecinal en que "son coñecidos os efectos que teñen sobre a saúde, ademáis do seu impacto visual". Rivadulla detalló que lo que más preocupa es la repercusión que puedan tener las ondas que desprenden los emisores de telefonía móvil, pero también la posibilidad de que las propiedades contiguas a la antena no puedan construir viviendas o haya de expropiar alguna para hacer "camiño de construcción e mantemento para a infraestrutura".





El portavoz del BNG en Ribeira, Luís Pérez Barral, detalló que "a propia Organización Mundial da Saúde (OMS) adoptou o denominado principio de precaución e recomenda unha política de xestión de riscos aplicada en circunstancias cun grao de incerteza científica ". Por ello, desde el Bloque inciden en que no se oponen a esta instalación pero sí la que se haga cerca de las viviendas y de los núcleos habitados. Según Pérez Barral, "hai alternativas suficientes para instalala nun lugar afastado das vivendas, sen que isto supoña problemas de cobertura, pero si beneficios ao chegar menor radiación electromagnética que poderían prexudicar a saúde ".