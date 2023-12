Exigen la nulidad de la asamblea de comuneros de Abanqueiro que acordó ceder el monte de O Chazo para un camping

Un grupo de personas del lugar de O Chazo, con condición de comuneros de la Comunidade de Montes en Man Común de San Cristóbal de Abanqueiro, presentó esta semana ante los juzgados de primera instancia e instrucción de Ribeira esta semana una demanda civil por la que se impugna la convocatoria de asamblea general ordinaria de dicha y pide que se declare la nulidad de su convocatoria. En este sentido, señalan que la junta rectora de dicha comunidad de montes supuestamente las privó de participar en esa asamblea y, así, poder ejercer su derecho a votar en la adopción del acuerdo de cesión durante 20 años de seis hectáreas del monte de O Chazo a una empresa para desarrollar un proyecto de instalación de un camping.



Los demandantes advierten de una presunta manipulación fraudulenta del censo, precisando que fue actualizado en la misma asamblea en que se aprobó la referida cesión y que tanto en ese como en el anterior “hai un total de seis persoas finadas, algunhas no ano 2016 e 2018 e polo menos catro persoas vivas que tampouco ostentan a condición de comuneiras. Paradóxicamente, unha delas é a que preside a comunidade de monte e vive no lugar de San, na parroquia de Boiro, e outra, que é unha das fillas do empresario ao que se lle fai a cesión, vive no Esteiro, na parroquia de Santa María do Castro”, indicó su portavoz, Sofía Castelo.



Los comuneros que presentaron la demanda sostienen que el artículo 2 de los estatutos de dicha comunidad de montes define claramente los requisitos para ostentar la condición de vecino comunero a efectos de participar en dicha entidad. En este sentido, señalan que el censo del año 2005 recogía un total de 410 comuneros y que en los años sucesivos se fue modificando “e eliminando a comuneiros vivos, pero mantivéronse, de maneira reiterada, outros que xa finaran ou non cumpren os requisitos para ter a condición de comuneiros”, precisaron. Y agregan que el apartado 4 del artículo 7 establece como se debe hacer la convocatoria para celebrar una asamblea, mediante notificación escrita a todos os comuneros y exponiéndola en lugares de costumbre, pero precisaron que “no Chazo as convocatorias de asemblea non se expoñen en ningún lugar e, a excepción dunha única comuneira, non se lle notificou por escrito a ninguén máis, sendo un total de 21 persoas as que cumpren os requisitos de comuneiras no lugar”.



Esta demanda civil se suma a la querella presentada días atrás por un grupo de vecinos de ese lugar “coa única intención de poder exercer os dereitos que lle foron privados de maneira premeditada por parte dalgunhas das persoas que compoñen a xunta reitora e así poder protexer o monte dunha nova agresión antes de que a situación non se poida reverter”.