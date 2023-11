Exitosa ruta de senderismo por lugares emblemáticos de Cabo de Cruz que figuran en la novela “Marea morta”

Cabo de Cruz y su entorno en la parroquia boirense de Santa María do Castro albergaron en la mañana de ayer una ruta de senderismo de 8 kilómetros de recorrido, que es prácticamente todo el litoral de la zona, y que resultó todo un éxito. Fue una actividad especial vinculada a la novela “Marea Morta” de la crucense Ana María Lojo, profesora de inglés en Educación Infantil y Primaria y que cultiva la escritura entre sus aficiones. En ese libro aparecen reseñados muchos de los sitios emblemáticos que componen esa localización y que visitaron, como el Castro do Achadizo, las islas de A Bensa y Os Baos, O Chazo, el Cabo Raso, las playas de A Ribeira Grande, A Retorta, Ladeira y Carragueiros, lugar donde también estuvoeron en las charcas, además de otros lugares como el arenal de Ancados y otros, algunos de los cuales aparecen cifrados en la novela.



Pese a los temores que había de que les acompañasen adversas condiciones meteorológicas, una previsión que hizo que algunos inscritos decidieran no acudir, lo cierto es que finalmente, salvo un par de chaparrones que cayeron, fueron las más propicias para que el medio centenar de participantes llegados de diferentes partes de Galicia disfrutasen de la caminata. Fue la propia autora de la publicación y que es natural de Cabo de Cruz la que hizo de guía de la expedición y estuvo contando detalles de cada sitio relacionándolo con lo que aparece en la novela. Durante esa ruta se dio lectura a diferentes fragmentos de “Marea morta” en varios puntos del itinerario.



Además se contaron anécdotas y hubo participantes que relataron testimonios reales de acontecimientos en la zona, como el hundimiento del carguero “Cabo Razo” al tocar en unos bajos de la costa de O Chazo y que dio su nombre a ese sitio. Durante el recorrido también les habló de la antigua cantera que estaba en la sede del actual club de remo y de la cual se sacó la piedra para construir el primer muelle de Cabo de Cruz. E hicieron un juego en el que Ana María Lojo leyó un poema de “Marea morta” y los participantes tuvieron que averiguar a lo largo de la ruta el sitio cifrado en la poesía donde sucede ese hito histórico, pero no se desveló su nombre para no hacerle “spoiler” a quienes aún no leyeron la obra y que participaron en la ruta. Como despedida, Ana María Lojo obsequió a los asistentes a la ruta de senderismo con unas galletas escocesas "shortbreat", que gustaron mucho, pero de las que, por supuesto, tampoco desveló su receta.