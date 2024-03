El exjefe de la Policía Local de Boiro fue absuelto por la Audiencia Provincial de un delito de prevaricación

El exjefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás Zas, quedó absuelto por la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña del delito de prevaricación del que le acusaba el Ayuntamiento boirense -la Fiscalía no presentó acusación- y que le atribuía que no había tramitado una docena de denuncias por infracciones de tráfico, una de las cuales ya no se incluyó en la documentación del juicio. El tribunal, que preside el magistrado Ángel Pantín, apunta en su sentencia que no se puede constatar que la no remisión de esas multas a tramitación fuese ordenada por el acusado, a la vez que indica que algunas de ellas tienen errores de atribución y, finalmente, aduce que aunque los hechos que se le imputan fuesen probados, no son constitutivos de un delito de prevaricación. Las partes implicadas en este procedimiento pueden interponen un recurso de apelación contra dicha resolucióin dentro de los diez días siguientes a la de la fecha en la que se les notifique la sentencia.

En concreto, el fallo de la Audiencia Provincial aprecia que, en relación a las denuncias bajo sospecha, no hay certidumbre a tenor de la prueba testifical de que fuera una tarea que siempre llevase a cabo personalmente el acusado o que derivase siempre de una decisión suya, ya que algunos agentes reconocieron en la vista oral que se encargaban de la confección de los boletines. Además, se indica que en los listados de denuncias que se confeccionaba para su tramitación, no figura ninguna firma que determine quien marcaba la casilla de "nula", ni tampoco se puede asegurar que las anotaciones de "error' o "nula" que aparecen en algunas fuesen realizadas por el procesado, dado que no se encargó una pericial caligráfica.

El fallo judicial no entra a analizar las multas indicando que algunas de las que están en cuestión contenían fotos borrosas o en las que no se veía la infracción, boletines que el acusado dijo en el juicio que no se remitían por indicación de los responsables municipales de su tramitación. Finalmente, acredita que el procesado "no dictaba resolución alguna ni tomaba ninguna decisión que formase parte del trámite administrativo". "De haber quedado probado que las denuncias no llegaban al órgano instructor municipal a causa de una actuación intencionada del acusado, no son constitutivos del delito por el que ha sido acusado", apunta la Audiencia Provincial, que apostilla que el delito de prevaricación requiere de una acción y no de una conducta omisiva.

Este es el segundo caso que enfrenta al exjefe de la Policía Local de Boiro y al Ayuntamiento en los tribunales, ambos con resultado absolutorio para Feás Zas. En ese sentido, cabe recordar que a comienzos de febrero pasado, la sección compostelana de la Audiencia Provincial también confirmó la absolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira en otra causa del que fue inspector jefe de la Policía Local boirense desde 1997 hasta agosto de 2019, en que fue cesado cautelarmente de su cargo tras un escrito de denuncia dirigido al alcalde de Boiro por varios agentes de dicho cuerpo. En esa causa se le acusaba de un delito de malversación por una presunta compra irregular de ropa, calzado y munición para la Policía Local.