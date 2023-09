Expertos apelan en Boiro a favorecer la inclusión en espacios de Educación no formal

Más de 80 expertos, autoridades educativas y profesionales comprometidos con la promoción de la inclusión en entornos de aprendizaje no formal se dieron cita hoy en la casa de cultura "Ramón Martínez López, en A Cachada, de Boiro, durante la primera jornada "Construíndo Boas Prácticas Inclusivas en Espazos de Educación Non Formal". Durante este evento se abordaron una serie de temas considerados relevantes y vitales para la creación de espacios educativos inclusivos y acogedores.

En concreto, las encargadas de la apertura de la jornada y de dar una calurosa bienvenida fueron Adriana Miguéns, residente del Fogar Amicos, y Pilar Sampedro, responsable de la asociación que preside Esther Vidal y del proyecto Badaboom “Patios Jappi“ que impulsa esa entidad. Esta última destacó la importancia de crear entornos educativos que sean accesibles y acogedores para todas las personas, independientemente de sus diferencias y habilidades “Fagamos que todos os nenos se sentan benvidos e parte da diversión, fomentando a amizade entre todos, sen importar as diferenzas”.



Prosiguió con el recibimiento Xoán España, director xeral de Amicos, que agradeció a los asistentes la gran acogida de la jornada, ya que dijo que "sen dúbida, é un gran compromiso coa inclusión e a diversidade". De igual modo, aprovechó para reconocer la dedicación de los expertos y facilitadores que posteriormente iban a compartir sus conocimientos y experiencias con todos los participantes. “Espero sinceiramente que esta xornada sexa só o comezo de moitas máis formacións e actividades relacionadas coa promoción de patios inclusivos. Estou seguro de que coa nosa implicación e determinación, podemos lograr un cambio significativo nas nosas comunidades e facer do mundo un lugar mellor e máis inclusivo para todos”.

En esta actividad también estuvo presente Cristina Pichel, directora xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia, que compartió sus perspectivas y compromiso con la promoción de prácticas inclusivas en la educación no formal, y apeló a seguir dando pasos y trabajar juntos para favorecer la inclusión en las actividades de educación no formal.

El primer relatorio el día corrió a cargo de Gey Lagar, reconocida experta en Educación Inclusiva, y en la que resaltó la relevancia del juego inclusivo como herramienta para fomentar la participación activa y el aprendizaje en entornos no formales. En la sesión de “exemplos de boas prácticas” se presentaron casos de estudio y de prácticas exitosas de inclusión en diversos contextos educativos non formales, y los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender de experiencias concretas y exitosas de los colegios Santa Baia (Boiro) y Carrasqueira (Pontevedra). Para finalizar, se llevaron a cabo dos seminarios simultáneos, como fueron "Patios Dinámicos" a cargo de Gey Lagar y otro sobre tecnología y juego impartido por Paz Picallo, de VermisLab, y en ambos se profundizó en temas clave relacionados con la inclusión en la educación no formal.

Durante toda la jornada, que está incluida dentro del proyecto Inc-Leisure, en colaboración con tres entidades europeas -Associaçao Grao Vasco (Portugal), el Colegio Ourc Dr Zlatan Sremec (Macedonia del Norte) y la Asociación Babilón (Alicante)-, dentro del programa Erasmus+, los participantes pudieron debatir y compartir sus perspectivas, y también llevar a la práctica a través de juegos lo que se dio a conocer en las conferencias