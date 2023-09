La exposición “Suite Vollard”, con 100 grabados de Picasso, fue inaugurada en el estreno de un centro cultural en Funchal

La exposición “Os Jogos do Amor e da Morte. A ‘Suite Vollard’ (1930-1937)” con 100 grabados de Picasso y que es una colección que forma parte de los fondos de la Fundación do Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, se inauguró en el Centro Cultural e de Investigação do Funchal, que dirige Francisco Faria, en la capital de la isla lusa de Madeira, un edificio que también estaba de estreno, para el que se eligió la referida colevvión picassiana.

Fue una doble inauguración a la que asistieron unas 400 personas, y que contó con la presencia de autoridades como el alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, el director del referido museo, Pastor Rodríguez; el presidente del Gobierno de Madeira, Miguel Filipe Machado de Albuquerque; y el presidente de la Cámara Municipal de Funchal, Pedro Bettencourt.

El regidor ribeirense indicó que “este vai ser o comezo dunha relación de amizade frutífera entre ambas localidades”. Por su parte, las autoridades locales y regionales lusas agradecieron la presencia del regidor ribeirense y del director del Museo de Artes do Gravado y se comprometieron a compartir fondo de las entidades culturales madeirenses con la capital barbanzana.