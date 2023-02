Fallece a los 85 años José Casais Torres, que fue delegado de la Consellería de Pesca en Ribeira

El ribeirense José Casais Torres, que ocupó el cargo de delegado de la Consellería de Pesca en la capital barbanzana, falleció esta mañana a los 85 años de edad en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Fue poco antes de las once de esta mañana cuando se tuvo conocimiento del óbito y a última hora de la mañana llegaron sus restos mortales al Tanatorio do Barbanza, en Xarás, en donde están siendo velados en su sala 6. Está previsto que sea mañana cuando, a partir del as cuatro y media de la tarde, parta su cadáver desde dichas instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste SL hacia la iglesia de San Paio de Carreira, en el lugar de Frións, para la celebración del funeral y, seguidamente, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia de Ribeira.