Las farmacias de Aguiño, Carreira, Castiñeiras, Oleiros y Palmeira realizarán desde mañana guardias nocturnas

Los farmacéuticos de las parroquias ribeirenses de Aguiño, Carreira, Castiñeiras, Oleiros y Palmeira expresan su rechazo a la nueva organización de las guardias nocturnas -de 22.00 a 9.30 horas- que, por decisión del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, se va a implantar en la capital barbanzana a partir de mañana, y que supondrá un cambio relevante en las mismas. Señalan que por iniciativa de una botica de la ciudad ribeirense, el citado órgano colegiado acordó que las guardias nocturnas, que hasta ahora eran realizadas por las cinco farmacias de Santa Uxía, pasarán a ser realizadas también por las situadas en las referidas cinco parroquias, precisando que la decisión colegial contó con el apoyo de cuatro farmacias da capital del municipio y el rechazo de las otras siete del resto de la localidad.

"Aínda sendo conscientes de que a nosa opinión contraria a este cambio pode ser interpretada dende o desexo de non participar no esforzo necesario para prestar un servizo de gardas á poboación de claro interese público, as farmacias das parroquias citadas queremos facer partícipe aos veciños da nosa preocupación polo que consideramos que vai supoñer un deterioro deste servizo de interese público", señalan los farmacéuticos que rechazan el nuevo sistema de realización de las guardias nocturnas. En este sentido, indican que con la nueva organización durante la mitad de los días del año un usuario que acuda al Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira y le sea recetado un medicamento entre las diez de la noche y las nueve y media de la mañana tendrá que desplazarse hasta la farmacia de guarda de Palmeira, Oleiros, Castiñeiras, Carreira o Aguiño.

"Consideramos que isto vai dificultar, e mesmo encarecer, o acceso dos usuarios aos medicamentos prescritos polo Servizo de Urxencias, incrementando a probabilidade de que a toma do medicamento sexa retrasada ata a hora de apertura dunha farmacia máis accesible", señalan los boticarios que no comparten la decisión del órgano colegiado. "Ao noso entender, o Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, con competencia delegada da Consellería de Sanidade, outorgou maior importancia ao reparto equitativo do esforzo das farmacias na cobertura do servizo de urxencias nocturno que á calidade, accesibilidade e equidade deste servizo para todos os veciños do concello. Lamentablemente, pensamos que as persoas que precisen do servizo farmacéutico nocturno vannos dar a razón", concluyen los farmacéuticos críticos en un su comunicado.