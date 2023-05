Ferido un home ao precipitarse desde un tellado tras ceder unha uralita en Aguiño, en Ribeira

Un home de 47 anos, veciño de Boiro, resultou ferido pasada a unha desta tarde nun accidente laboral ao caer dende o tellado dun galpón, situado a unha altura aproximada duns dous metros, e bater contra o chan no casco urbano de Aguiño, concretamente nun domicilio situado na Rúa Vella, que é perpendicular á Avenida Francisco Lorenzo Mariño. Ao parecer, esa persoa atopábase pintando na casa dun familiar e, nun momento dado, cedeu unha uralita do tellado, sobre o que tamén había instalado un andamio de obra, e precipitouse ao vacío, golpeándose a continuación contra o chan.

Un particular contactou co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se puxeron os feitos en coñecemento da Policía Local de Ribeira e de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se movilizou una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con base en Boiro, e tamén ao helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago de Compostela.

Tamén desprazouse nun taxi o equipo médico do Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira que, tras evaluar o estado do ferido, e comrpbar que non revestía demasiada gravidade, procedeu a anular os servizos da aeronave, que estivo sobrevoando a zona durante uns instantes, pero non chegou a tomar terra. A víctima foi inmovilizada e introducida no vehículo asistencial, para logro procederse á súa evacuación á área de Urxencias do Hospital do Barbanza.