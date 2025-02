El Festival Olloboi abre hasta el 18 de mayo el envío de cortometrajes para optar a los diferentes premios

El festival Olloboi ultima los preparativos de su edición de 2025, en la que se anuncia que habrá un programa “raivosamente optimista” con el que desde la organización se pretende dar el salto a “Primeira División”, y en la que recupera su “espírito de celebración e xuntanza”. Todos los centros educativos y personal vinculado a los mismos -alumnado, familias, profesores, ex-docentes y PAS- pueden enviar hasta el 18 de mayo sus cortometrajes, estando disponible en su web el formulario de inscripción y las bases, un histórico de las ediciones anteriores y materiales educativos para crear ese tipo de audiovisuales en el aula.

El 6 de junio se celebrará la fiesta Olloboi, en la que se recuperará la Muchachada en horario matinal, mientras que por la tarde habrá música, proyecciones y la tradicional entrega de premios a los mejores trabajos en las categorías de Educación Primaria, ESO, BAC-Ciclos, y Universidad-docentes-PAS, que contempla la novedad de que regresará a la Abadía de San Enrique.

Desde la organización, que no quieren desvelar por el momento las otras novedades de esta edición, en la que habrá muchas actividades paralelas, señalan que entre los audiovisuales participantes se seleccionarán hasta un máximo de tres que tendrán derecho a asistir al 26º Encontrol de Escola e Cinema do Festival Internacional de Viana do Castelo, que tendrá lugar en mayo de 2026, que incluye los gastos de manutención y alojamiento.