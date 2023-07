Las fiestas del Carmen de Aguiño estarán mañana "pasadas" por agua

Las fiestas patronales de la parroquia ribeirense de Aguiño, en honor a la Virgen del Carmen, que arrancaron hoy con el tradicional lanzamiento de 21 bombas de palenque y pasacalles con bandas de gaitas desde las diez de la mañana, así como hinchables y fiesta de la espuma, la lectura del pregón a cargo de la actriz Susana Sampedro y la verbena con Planet Discomóvil y DJ Tito Maverick y la orquesta New York, vivirán mañana una programación que, literalmente, estará pasada por agua. Independientemente de que acompañen o no las precipitaciones, tendrá lugar una nueva edición de la Festa da Auga para todas las edades, y que arrancará a las once de la mañana con una concentración en las inmediaciones del colegio Heroínas de Sálvora y una hora después partirá un pasacalles por la Avenida Francisco Lorenzo Mariño acompañada de una charanga y de una cisterna para que no falte el agua, previéndose la llegada al puerto para la una de la tarde, momento en que finalizará esta actividad que tanto gustó el año pasado.



En la jornada de mañana, día 15 de julio, también habrá un tren infantil desde las once y media de la mañana y a la una de la tarde empezará una sardinada, que se prevé que sea multitudinaria, como ya sucedió en años anteriores, mientras que por la tarde habrá cucaña (16.45 horas) y el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados (20.00) en el campo de fútbol de A Tasca, y la verbena estará amenizada por Planet Discomóvil y DJ Mateo Abelleira y la orquesta Cinema. El día grande de estos festejos en honor a la patrona de los marineros, que será este domingo, 16 de junio, habrá misa solemne a las 12.30 horas, seguida de la procesión marítima y, por último, la verbena que amenizará la orquesta Marbella, que a medianoche hará una parada con la finalidad de que el público pueda presenciar el espectáculo de fuegos artificiales, para después continuar con su actuación musical.