Las fiestas patronales de Santiago de Lampón, del 20 al 25 de julio, tendrán al "influencer do mar" Rogelio Santos de pregonero

La asociación ludica y cultural de Escarabote, con la colaboración municipal, desveló a última hora de esta tarde la programación de las fiestas patronales de la parroquia de Santiago de Lampón, que se celebran entre entre el 20 y 25 de julio. Roberto Vicente y otros miembros de la comisión organizadora, acompañados de la concejala de Cultural, María Outeiral, indicaron que el primer día arrancará con las alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Salgueirños por la mañana -repetirá el resto de los días- y al mediodía se oficiará una misa en honor a San Antonio de Padua. En horario vespertino habrá el juego de la chave y la actuación de baile tradicional de Xilbarbeira, mientras que la verbena estará amenizada por la orquesta Platinum, de Ribeira, y Disco Móvil Troula con DJ Tamara, DJ Khris Guez y gogós. El encargdo de leer el pregón será Rogelio Santos, el conocido como "influencer do mar", por su labor de divulgación y concienciación sobre la cultura del mar y el mundo marino a través de las redes sociales, en las que supera los 100.000 seguidores.

Rogelio Santos, "o influencer do mar", leerá el día 20 de julio el pregón de las fiestas patronales de Santiago de Lampón

Al día siguiente, 21 de julio, tendrá lugar una misa rezada a las diez de la mañana en honor de la Virxe do Carme, seguida de procesión y dos horas después tendrá lugar la misa solemne en la explanada portuaria con posterior procesión marítima y ofrenda floral. La sesión vermú contará con DJ Matrek, y por la tarde volverán los juegos, esta vez con la cucaña, mientras que la verbena contará con la orquesta New York y DJ JJ Compota, mientras que a medianoche tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales. El lunes, que incluirá misa solemne en honor María Magdalena, estará especialmente dedicado a los más pequeños, pues habrá fiesta infantil desde las cinco de la tarde, mientras que en la verbena estarán la orquesta Marbella y DJ Matrek. Después de dos días sin actividad, los festejos regresarán en el Día Grande, 25 de julio, con la misa en honor al Apóstol Santiago a la una de la tarde. “Somos unha comisión nova, coa que queremos recuperar as festas na nosa parroquia e preparamos un programa de actividades para todos os públicos”, afirmaron desde la organización, mientras que la representante municipal dedicó su intervención a invitar a asistir y participar en estos testejos que “esta comisión organizou con tanto esforzo para recuperar as festas de Lampón”.