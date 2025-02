El Foro Galicia e Valle-Inclán, con sede en A Pobra, saca a la luz su revista sobre estudios del escritor universal

La nueva revista "Foro Galicia e Valle-Inclán. Publicación de Estudos sobre Ramón del Valle-Inclán", promovida por la entidad homónima con sede oficial en el Museo Valle-Inclán de A Pobra, ha visio la luz en su presentación en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Fue un acto en el que participaron el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo Suárez, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto del ilustre escritor universal, presidente de la asociación y director del consejo editorial de la revista, y Antonio González Millán, director del Museo Valle-Inclán pobrense, institución valleinclaniana decana en la comunidad. Fue este último el que explicói lso objetivos del referido foro, "un proxecto de interese integrador, xurdido ─dijo─ del empeño pola democratización da investigación e do coñecemento en col da biografía, a xenialidade e a obra literaria do escritor máis internacional de Galicia".



González Millán puntualizó que Valle-Inclán es "ese gran artista da palabra cuxa identidade e estilo non precisan de pseudónimo para ser recoñecido dentro das letras mundiais. O seu protagonísmo e carácter internacional son produto dun intercambio de experiencias humanas e literarias que gardan especial relación con Galicia, mais maceradas intelectualmente co estímulo, aprendizaxe e reforzo daquelas nacións nas que descobre e cultiva estilos e ideas que conforman o seu sentido do mundo, que contemplamos ao longo da súa traxectoria e das súas páxinas”.

A continuación, tomó la palabra Joaquín del Valle-Inclán, reconocido investigador del autor de "Luces de bohemia", para hablar de las características y contenidos de la nueva publicación que aclaró que estaba editada atendiendo "á necesidade de promover a salvagarda do rigor, o estudo das fontes contemporáneas e a divulgación do fenómeno cultural valleinclaniano alén de cativos localismos impropios ao ronsel dun artista universal". En ese sentido, ahondó en la idea de que su abuelo es "produto e síntese das dúas ribeiras da Ría de Arousa, en irmandade, e a súa xenialidade sitúase por riba daqueles que pretenden reducila, encorsetar a un creador de ficcións artísticas que superan espazos e tempos alén do eido literario".



Y concluyó el acto Anxo Lorenzo, quién destacó el carácter de "símbolo de Valle-Inclán" para las letras atlánticas y la "mestría única do xenio galego". Subrayó que esas son razones que, juntas al nivel de los estudios y al rigor crítico ofrecido en las páginas de la nueva revista, motivan el apoyo de la Dirección Xeral de Cultura, de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, de la Xunta de Galicia, y felicitó a todas las personas que la hacen posible.

Este primer número de "Foro Galicia e Valle-Inclán. Publicación de Estudos sobre Ramón del Valle-Inclán" incluye traballos de investigación como "Notas de amizade e manuscritos: Rubén Darío e Ramón del Valle-Inclán" de Herminio Valdecañas; "Pedro Seoane Varela" de Víctor Viana; "Epitalamio, a crítica e un dó non celebrado" de Joaquín del Valle-Inclán. Se trata de una revista en edición bilingüe, al estar destinada a lectores de Galicia y del resto de las comunidades autónomas de España y del exterior, siendo responsable de la traducción al gallego Rocío Viéitez Ferro.