Ganaderos del Monte Postmarcos discrepan con la obligación de sanear sus vacas tres veces por casos de tuberculina en otra comunidad

La realización del saneamiento de las reses de ganado mostrenco en los montes de O Barbanza detectó tres casos de tuberculina en 3 de las 150 vacas que pacen en terrenos de la comunidad de montes de Ribasieira, lo que ha provocado que por parte de la Consellería de Medio Rural se haya decretado la inmovilización de todos los ejemplares vacunos de ese entorno. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Ganaderos del Monte Postmarcos, Manuel Boo, quien indicó que a ellos -cuatro ganaderos- se les obliga a repetir ese saneamiento hasta en tres ocasiones en un mismo año, a pesar de que la totalidad de sus animales sólo se mueven por dentro de sus cierres “e non teñen contacto algún coas reses doutras comunidades, que si puideron ter contacto coas afectadas xa que os seus peches son practicamente inexistentes”, puntualizó.



Manuel Boo indicó que se enteraron de la inmovilización de sus vacas al entrar hace algo más de un mes en la aplicación correspondiente para registrar los movimientos de los ejemplares de su ganado vacuno y comprobaron que estaban “completamente bloqueados e non podemos mover aos animais ao non ser que vaian directas para o matadoiro”, precisando que no les informaron de la inmovilización hasta que los llamaron y les dijeron que el motivo era por las 3 vacas afectadas por tuberculina. “A raíz diso, pedimos unha reunión para pedir explicacións e que se celebrou o venres e, para a nosa sorpresa nos din a nós e outros gandeiros que, ao estar lindando coa comunidade de Ribasieira, estamos obrigados a facer tres saneamentos no ano, e non acabariamos, pese a que o noso peche está intacto e con todo o noso gando dentro. Dese xeito, ao ter que encerralas catro días seguidos, e pelexando unhas coas outras pois dos de diferentes rebaños, iso supón matar ás vacas en vida”, precisó el presidente.



La Asociación de Ganaderos del Monte Postmarcos precisa que en esa inmovilización, que puede prolongarse durante un año, no les dejan mover los terneros del monte para poder cebarlos y se alimenten ante la falta de pastos en el invierno. “Se nos fan iso, o mellor é que nos sacrifiquen todas as reses e acabamos dunha vez. Pouco a pouco queren que abandonemos o monte e desta maneira o van conseguir. Estas son as axudas que dá a Xunta de Galicia, que tanto predica do apoio ao medio rural e deste xeito acabará co noso monte, que é onde hai as únicas explotacións gandeiras que quedan no Barbanza”, dijo Boo. Este último también afirma que en los montes de la comarca hay ganado sin identificar y que no está saneado desde hace 4 o 5 años, por lo que se pregunta de qué sirve que ellos hagan el saneamiento. "A ver se alguén se acorda de nós e nos bota unha man", concluyó Manuel Boo.