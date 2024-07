El gerente del área sanitaria recibirá esta próxima semana al Gobierno de Ribeira para tratar sobre el nuevo centro de salud

El presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, ha hecho público un comunicado en el que, en representación de sus asociados y junto con los componentes de la directiva, hace una serie de puntualizaciones sobre la presencia del alcalde de Ribeira en la concentración de los trabajadores, pacientes y usuarios del centro de salud de la capital barbanzana para denunciar la deficiente dotación de personal y medios en dicho servicio. Dirigiçendose al primer edil, el máximo dirigente de la patronal señala que "logicamente, apoyamos la petición de que se dote a nuestro centro de salud de todos los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, tanto materiales como de personal de los que nos consta existen importantes carencias, condiciones que empeoran ostensiblemente cuando bien por vacaciones o bajas laborales del personal -se olvida de las vacantes sin cubrirse desde hace años-, empeoran ostensiblemente las prestaciones de los distintos servicios". Sin embargo, señala que "queremos hacerle ver y recordar al Gobierno de nuestra ciudad, en la figura del alcalde, del ofrecimiento públicamente manifestado y reiterado, de que provean al Sergas del necesario terreno para edificar un nuevo centro de salud". Bajo su punto de vista, "de nada vale pedir que se incrementen los servicios y el personal si no tienen sitio material para desarrollar su trabajo con la mínima efectividad", y agrega que "de nada vale exigir al Sergas que cumpla sus obligaciones cuando nosotros no cumplimos las nuestras". Por último, le dice al mandatario local que "tenga la completa seguridad de que cuenta con nuestro total apoyo, para estas y otras reivindicaciones de perentoria necesidad, pero no se olviden de hacer sus deberes".