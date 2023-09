El Gobierno de Boiro saca adelante un presupuesto de 16,85 millones, que reconoce que es “liquidación”

El equipo de gobierno boirense sacó adelante en solitario, pues el PP y BNG votaron en contra, su propuesta de presupuesto para este año, que asciende a 16.857.670 euros, lo que supone un incremento del 16,10% respecto al anterior documento económico de similares características. Así lo indicó el portavoz del PSOE, Luis Ruiz, quien precisó que los gastos suben un 14,76%, por encima de la inflación, y que recogen la subida salarial a los trabajadores y un 30% más en las subvenciones nominativas, y que las inversiones ascienden a 1.766.027 euros. De esta manera, superó su aprobación inicial un presupuesto que los portavoces de los grupos municipales del PP y BNG, Fernanado García y Raquel Suárez, calificaron de liquidación “pois recolle as moitas das actuación xa executadas” y añadieron que se acude a una operación de crédito de 1.046.007 euros. La edila nacionalistas dijo que ni las propuestas anteriores de presupuesto ni la actual reflejan el proyecto que el Gobierno local tiene para Boiro, y le recriminó que haya subvenciones nominativas por 500.000 euros “dadas a dedo”. El líder popular reprochó que el periodo medio de pago a proveedores sea de más de 90 días, y que eso evidencia que la situación es “mala”.



Desde el Ejecutivo local, Luis Ruiz reconoció que “é unha liquidación pola época do ano na que nos atopamos”. Añadió que muchas de las obras que se recogen en el presupuesto estaban comprometidas y la realizaron porque no querían marcharse del Gobierno sin ejecutarlas, y que “a tenor do resultado electoral tivemos acertado”. De todas maneras, recordó que esta era la tercera vez que presentaban el presupuesto de este año, pues en marzo y abril la oposición, que entonces era mayoría, votó en contra. Justificó que no se incluyese alguna obra comprometida, como el lavadero de Comoxo, debido a que hubo que modificar le proyecto y su presupuesto. Añadió que en la campaña electoral presumieron de la reducción de la deuda y que, pese al préstamo que se solicita de más de un millón, su intención es volver a hacerlo en la próxima cita municipal con las urnas.



Por otro lado, se aprobó por 11 votos a favor del PSOE y BNG y cinco abstenciones del PP la propuesta de designación de los festivos locales para 2024, tras conservaciones con la ABE, que serán el 24 de junio (San Juan) y el 16 de julio (Carmen), aprovechando que el habitual del 31 de agosto (San Ramón) coincide en sábado. También se aprobó, esta vez con la abstención del BNG, la inclusión de la obra de mejora del entorno y conversión del campo de fútbol de A Mina (Lampón) para que sea de césped artificial, con un presupuesto de 673326 euros, dentro del Plan Adicional 2/2023 de la Diputación, que supone una ayuda de 488.500 euros, por lo que el resto de la financiación deberá buscarla el Concello en otras administraciones o a través de las arcas municipales.