El Gobierno de Boiro sostiene que el vertido hecho junto a los depósitos de agua procede de su limpieza

Los ediles boirenses de Servizos y de Medio Ambiente, Luis Ruiz y Raúl Treus, desmintieron ayer que el vertido realizado junto los depósitos de agua potable situados en Boiro de Arriba fuese de aguas fecales o fuese contaminante por parte de la empresa encargada de la gestión del saneamiento municipal, que fue denunciado por el PP, sino que proceden de la limpieza periódica de maquinaria y los referidos tanques que abastecen de agua a la localidad. Ruiz indicó que, tras ser conocedores por los medios de comunicación de la denuncia del candidato popular, Fernando García Diéguez, para conocer lo ocurrido se pidieron informes a todos los agentes que pudieran estar implicados en esos hechos.

El Ejecutivo local pudo saber que las imágenes en las que se basó la denuncia del PP, que atribuye a “un malentendido” por no contrastar la información, se corresponden con una grabación del 20 de diciembre, jornada en la que se efectuaron tareas de limpieza y mantenimiento de los depósitos municipales, para lo que se vaciaron totalmente y de sus fondos se extrajo por aspiración mucha arena procedente de la captación de Cubelo -aunque pasa por filtros, el edil indicó que siempre se escapan algunas-, así como lodos generados durante un largo almacenaje del agua y cenizas, que posiblemente fuesen consecuencia de los incendios del pasado verano. Por ello, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la población.

Luis Ruiz agregó que el hecho de usar el mismo camión cisterna que se emplea para el mantenimiento y limpieza de la depuradora de Cabo de Cruz, “e a empresa encargada do seu mantemento nos indica que de forma habitual deposita alí os lodos e fangos que retira da rede de saneamento”. Y aprovechó para indicar que cuando llegaron al gobierno hace cuatro años se encontraron con deficiencias en el mantenimiento y en las instalaciones, que están renovando paulatinamente y que ya les permitió un ahorro del 25% en el consumo eléctrico y de un 40% en la cifra de reparaciones. "A boa xestión destes catro anos en canto ao sistema de saneamento suppuxo unha mellora no servizo, acadando unha maior eficiencia no servizo e cun aforro económico. Eso indica que vamos polo bo camiño, aínda que todo se pode mellorar e quedan bombas por sustituirse e melloras que realizar na rede", detalló el edil.

También especificó qu desde el año 2019 se puso en marcha por parte del Ayuntamiento boirense un servicio municipal de saneamiento con operarios propios que efectúan un control directo de dicho servicio. “Cando chegamos ao Goberno atopámonos un servizo de alcantarillado que estaba totalmente en mans de empresas externas ao Concello e sobre as que non había ningún tipo de control e non habendo ningún traballador municipal que fose coñecedor do estado da rede de saneamento”, declaró Luis Ruiz. Seguidamente, detalló que se contrató a una empresa para realizar el mantenimiento periódico de toda la red de alcantarillado, más allá de actuar sobre las averías puntuales. "Fíxose unha auditoría dos 41 pozos de bombeo para coñecer en que situación se atopaban as bombas e evitar os gastos innecesarios de reparacións que se estaban a levar a cabo. O resultado foi a posta de manifesto dunhas bombas de abastecemento obsoletas e cun consumo enerxético moi alto e unha capacidade de traballo moi deficiente”, dijo el teniente de alcalde.

Finalmente, Luis Ruiz ofreció un mensaje en clave política al indicar que a Fernando García Diéguez se le detecta "certo nerviosismo, desesesperación, ansia y presa por botar a Martiño da Alcaldía, pero ten que esperar. A Martiño vaino quitar a xente no mes de maio cando se produzan as eleccións". En este sentido, también manifestó que ese ansia "tamén lle fixo quitar ao señor Dieste da fronte do PP dunha forma pouco elegante". Al candidato del PP a la Alcaldía de Boiro le recomendó que tiene que buscar otro tipo de fórmulass "para axudarlle á veciñanza a mellorar ao seu pobo. Suxírolle que se tranquilice, que as eleccións están á volta da esquina e este non é o camiño que ten que seguir para axudar á veciñanza", insistió el edil de Servizos.

A continuación, tomó la palabra el concejal del Medio Ambiente, Raúl Treus, que incidió en lo ya apuntado por su compañero de Gobierno, agregando que solicitó que, después de no haber encontrado lodo fecal alguno, a partir de la próxima semana se encarguen estudios edafológicos de la tierra y de las aguas que puedan circular por esa zona "para demostra que o que se denuncia é mentira". Según declaró este edil socialista, "antes viamos comoas alcantarillas botaban por fora no inverno, e agora non pasa eso porque hai un traballo continuo e diario dunha empresa, de dúas concellerías e uns empregados municipais". También declaró que para descartar otras posibilidades, revisaron los registros municipales y las llamadas recibidas en el Concello por si el 20 de diciembre o en fechas próximas hubo algún tipo de comunicación de algún vecino en relación a que alguien "estaba a producir alí actos que non tiñan que ser e non hai nada. A él chegoulle o video e, sen preguntar nada, alarmou á veciñanza de que había verquidos ao pe dos depósitos da auga".

Luego, insistió en que García Diéguez sabe perfectamente que ahí no hay delito alguno, y que esa es la razón por la que no hizo la denuncia a través de los cauces habituales, como es comunicarlo a la Guardia Civil o a los organismos competentes y con responsabilidades, "pois sabía que era mentira", precisó. En ese sentido, recordó que el edil nacionalista Carlos Ansoar, sin ser miembro del Ejecutivo local, acudió al Concello para avisar y transmitir su preocupación por el hecho de que en la zona de Neixón había alguien dejando depósitos de obras, y que esa es la forma de mostrar la lealtad al Ayuntamiento de Boiro.

En relación a las manifestaciones de Fernando García Diéguez de que ese vertido se hizo en otras ocasiones y lugares, Treus dijo que el candidato popular no concretó ni cuándo ni donde se hicieron. "Apéname que un candidato á Alcaldía de Boiro non teña proxecto e teña que dedicarse a dicir falsidades, deixando en mal lugar a Boiro e aos seus veciños". Y, a diferencia de lo manifestado por su compañero de equipo de gobierno, agregó que "non lle queda que esparar ata maio, senón catro anos maís", en referencia al tiempo que deberá esperar el edil del PP para que haya un cambio en la Alcaldía.