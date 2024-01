El Gobierno de Ribeira anuncia que reparará deficiencias del campo de A Tasca y el Xuventude Aguiño dice que estará vigilante

Después de varios meses de espera por soluciones a las deficiencias que presentan las instalaciones del campo de fútbol de A Tasca, ha llegado el anuncio por parte del Gobierno local de Ribeira de que va a acometer la mejora de la iluminación y la reparación del vestuario, precisando que están aprobados desde el pasado mes de diciembre. Pero, detalla que para actuar en las torretas del alumbrado de dicho recinto deportivo están a la espera de que les llegue el material, y en relación a la caseta en la que se cambian los jugadores y árbitros que no se podrá arreglar hasta que deje de llover.



Esa respuesta se produjo tras hacerse pública la denuncia por parte del Xuventude Aguiño sobre las mismas, especialmente por el mal estado de los vestuarios, en los que “cae auga a mares”, desagües de las duchas atascados, alicatado desprendido, ventanales estallados y sin fijación, además de calentadores que no funcionan correctamente y con escasa fuerza del agua, entre otras. Pero, ese club de fútbol local también se refirió a la insuficiente iluminación del terreno de juego por falta de focos que funcionen, además de que es muy antigua y tiene un consumo muy elevado, y también señaló que la superficie de hierba artificial renovada el pasado verano presenta varios defectos, pues no está bien pegado y se levanta por los laterales, además de que no se le pasó el cepillo para extender el caucho, ni tampoco el rodillo para extender toda la lona.



El coordinador deportivo del Xuventude Aguiño, Carlos Cádiz, indicó que no fue hasta la mañana de ayer, tras la publicación de la denuncia del club, en que el concejal de Deportes, Xabier Vidal, se puso en contacto con él para anunciarle que ya estaban aprobadas las mejoras en el campo de fútbol de A Tasca y que previsiblemente la próxima semana se iban a iniciar las actuaciones necesarias. Desde dicha entidad deportiva indicaron que no entienden como desde el Ejecutivo local no les comunicaron nada antes, sabiendo que están esperando por esas mejoras “como auga de maio”, y precisaron que al no decirles nada se temieron que no se iban a acometer. De todas maneras, ante el anuncio realizado, desde el Xuventude Aguiño indicaron que van a estar “moi vixilantes” de que se realicen.