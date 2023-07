Gran despliegue policial en Ribeira para asegurar el decomiso de dos lanchas de mariscadores de Cabo de Cruz

Efectivos de la unidad operativa de Ribeira del Servizo de Gardacostas de Galicia llevaron a cabo ayer la incautación por acumulación de presuntas infracciones al faenar en zonas prohibidas, destinadas sólo para mariscores de a pie, de dos nuevas lanchas a mariscadores de a flote de Cabo de Cruz, con lo que ya son cinco las embarcaciones de ese tipo intervenidas en las tres últimas semanas. Estaba previsto que fueran llevadas al muelle crucense y a otro de la margen sur de la ría arousana, pero finalmente fueron remolcadas hasta el puerto de Ribeira. Hasta allí también fueron navegando detrás de la “Punta Falcoeiro” una treintena de lanchas de la agrupación boirense, pero también se desplazaron una cantidad similar de personas por carretera, para solidarizarse con los afectados y darle visibilidad el problema que están padeciendo.



En un primer momento, hasta dicho muelle acudieron sendas patrullas de las Policías Local y Nacional, con dos agentes cada una, para garantizar la seguridad en la zona y que se pudieran hacer efectivas dichas incautaciones, pero finalmente esa cifra se cuadruplicó tanto con agentes y mandos uniformados y vestidos de paisano, entre los que estaban sus respectivos jefes. Salvo un primer tímido intento de acceder a la rampa donde se encontraba el camión grúa para recoger una de las lanchas, los agentes no tuvieron que intervenir, pues se desarrolló todo con tranquilidad, aunque los mariscadores aprovecharon para pedir las dimisiones de la jefa territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo, y el subdirector xeral de Gardacostas, Lino Sexto, que estuvo presente en el operativo, y recibió las iras de los allí concentrados.



Javier Noal, portavoz de los mariscadores de a flote, manifestó que sigue el “escarnio” de la Consellería do Mar “incumplindo a Lei de Pesca”, pero se mostró convencido de que cuando ese asunto se presente ante un tribunal “substanciarase posiblemente ao noso favor porque temos a razón”, pero precisó que eso lleva tiempo y que para muchos de ellos llegará muy tarde, precisando que con los decomisos de ayer hay dos familias “que se quedan sen o amparo económico, con meniños e hipotecas que ahora non poderán pagar, o que provocará grandes débedas e algún deles posiblemente perda a casa”. Agregó que lo que está pasando les entristece mucho, que se sienten indefensos y “como se foramos o elefante co que o actual Rei Emérito se fixo fotos cun rifle en Botswana cando os gardacostas fanse selfies coas nosas lanchas”, y que por ello “estamos cheos de rabia e ira, pero somos boa xente que só quere traballar”. Anuncian que este domingo, con motivo de la Festa do Carme, van a visibilizar su problema con pancartas.

Los dos afectados ayer por el decomiso de sus lanchas, Marco Antonio Souto y Arturo Blanco, manifestaron que "grazas á Xunta de Galicia vamos a ter que ir a furtivar". El primero de ellos dijo que el martes su gestor le comunicó que le había llegado una notificación y que casi paralelamente recibió una llamada de teléfono que, a tenor de lo ocurrido ayer, cree que procedía de los Gardacostas, pero que no llegó a hablar con quien le llamaba. Añadió que hasta hace un par e años tenía un expediente impecable, sin denuncias, y que desde que se reiterpreta el acuerdo ya acumula 17 actas de infracción, que son las que provocaron el decomiso. Por su parte, el segundo indicó que la incautación de su lancha le llega cuando le vienen de notificar la acumulación de 15 actas de denuncia, de las que indica que dos son repetidas, una es de unos furtivos que nada tienen que ver con él y otra de un compañero, además de criticar los métodos que tienen para sancionarlos.

En este sentido, otros compañeros suyos denunciaron que los mariscadores ilegales campan a sus anchas, especialmente por las noches, sin que se les haga nada, por lo que demandaron que la Administración se preocupe de hacerle frente a quienes se dedican a esquilmar sus concesiones y que dejen trabajar a ellos que sólo quieren llevar su jornal cada día a sus casas. El referido Javier Noal manifestó que a los mariscadores como él les resulta muy difícil defenderse si la Consellería do Mar les impone una sanción de 150 euros, ya que para que se la puedan retirar, aunqeu sepan que tienen la razón, tienen que destnar 1.200 eiuros entre recursos, abogados y otros gastos "polo que ninguén no se sano xuízo gasta eses cartos". De todas maneras, manifestó que "somos pacíficos, xente do mr e que defendemos o noso traballo, pero somos de Cabo de Cruz e con nós non van a poder. Somos unha piña e estamos moi unidos -algo de lo que dieron sobradas muestras ayer- e se tocan ás nosas familias vamos chegar a onde faga falta".

En este sentido, Noal indicó que quiere solicitar intervenir en el Parlamento de Galicia, para lo que le hacen falta 10.000 firmas que van a empezar a recoger y están convencidos que van a conseguir, auqneu sea recorriendo todos los puertos de Galicia si así es necesario. "Esa Consellería do Mar está enferma terminal, está enquistasdda. Era o orgullo de todos os mariñeiros galegos, pero agora hai persoas que non merecen estar en tan altas instancias. Os políticos están para arreglar os problemas e non para causalos e aquí os provocan". Igualmente, el portavoz de los mariscadores de a flote crucenses manifestó que a los políticos "enchen o peito diciendo que que hai xente en risco de exclusión e que hai que axudalos con 400 euros, con Cáritas o u cun pisiño. Pero, hoxe, xente que vivía do seu traballo, con meniños pequenos, quedan na rúa, coas débedas e puidendo perder as súas casas polo capricho dunha señora que nega un acordo que está firmado en consenso polos dous sectores e polo patrón maior e bendecido pola Consellería do Mar no 2006, e agora reinterprétano e sempre dannos negativas", reiteró.

Javier Noal recordó ayer que hace diez días mantuvieron una reunión con el nuevo conselleuiro do Mar, Alfonso Villares, y que le imploró que tomara cartas en el asunto "pois estos vai moi mal", y que le contestó "con moi boas palabras, as cla´sicas dun político, dicíndome que vai a consultalo co seu gabinete técnico e que despois xa mirarán o que fan, pero engadiu que temos que entender que el ten que defender a súa xente a ultrana. E eu me pregunto, se nesa defensa tamén se inclúe a quen delinque, a quen se salta a Lei de Pesca". Igualmente, agregó que si él llega a un sitio en el que hay una problemática tan grande como la que hay en Cabo de Cruz "paro todo en sco e mando investigar, pero parece que aqui non fai falta investigar", y se peguntó "ata onde van a chega para arruinar ás nosas familais. Eu teño 57 anos e me quedan seis meses para xubilarme, pero estas másn nos son dun político, senón de traballar no mar, pero estando así as cousas vou a reenganchar para ser o aguillón nas cachas desa xente".

A los políticos de la referida consellería les mandó el mensaje diciendo que "teñen medo de que haxa un terremoto e lles movan a cadeira, ue queren manter quente a costa do noso sacrificio e o noso traballo e das nosas familias". Añadió que desde la Xunta intentan que "todo o millo" quede para el marisqueo de a pie, "co que nós non temos conflicto algún, senón que é coa Concellería do Mar, que é alcahuete de todo este despropósito".. Por ello, aprovechó para enviar un mesaje de cara a las elecciones generales del proximo 23 de julio, indicando que el PP "non merece a nosa confianza co que nos está facendo. Eu votei nalgunha ocasión ao PP e teño moi bos amigos nese partido, pero actuando desta maneira só me queda pedirlle á xente que vote por outros partidos, pois hai máis opcións", concluyó