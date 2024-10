El espectáculo de drones y fuegos artificiales y acuáticos aplazado del Nazareno en A Pobra será este viernes, 25 de octubre

Este viernes a partir de las once de la noche tendrá lugar el espectáculo combinado de drones y fuegos artificiales y acuáticos, sí como con acompañamiento musical, del Nazareno y que estaba previsto para la medianoche del pasado 16 de septiembre, como gran colofón para esos festejos, y que se tuvo que suspender debido a las fuertes rachas de viento que se registraban en aquel momento y que obligaron a aplazarlo. Aprovechando las buenas previsiones meteorológicas para esta fin de semana, la Concellería de Cultura de A Pobra y la comisión de fiestas del Nazareno fijaron para pasado mañana, 25 de octubre, la fecha en la que el cielo pobrense se iluminará con esa actividad que será la primera vez que tenga lugar en España.

"Despedimos xa a vertente lúdica da programación do Nazareno. Tivemos varias reunións para analizar datas e volver activar todo o dispositivo para que todo saia o mellor posible e garantindo a seguridade. Escollémos a noite do venres porque é a que presenta mellores condicións meteorolóxicas de toda a fin de semana", manifestó la concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompñada del presidente de la comisión de fiestas dle Nazareno, José García. La edila añadió que "somos conscientes da expectación que espertou este espectáculo e non é para menos: é o primeiro destas características en toda España. Aquí conxugaranse os drons, de Flock Drone Art, e os fogos de artificio e acuáticos ao compás da música". Igualmente, dijo que para no perder detalle de ese show se recomienda situarse en el propio Paseo do Areal, a partir de la rampa, mirando hacia el mar.



"Será un día moi completo", indicó José García, que remarcó la envergadura de esta cita, pues agregó que no faltará la música, pues a partir de las nueve y media de la noche habrá verbena en la Praza Alcalde Segundo Durán con la orquesta Gran Parada, que hará un alto un cuarto de hora antes del referido espectáculo para facilitar el desplazamiento del público para presenciarlo. A la conclusión de los drones y la pirotecnia, continuará dicha orquesta con su segundo pase, y una hora y tres cuartos después tendrá lugar una sesión DJ con pinchadiscos. Añadió que ese día habrá más fiesta pues coincidirá con la celebración de la comida de los mayores en el pabellón polideportivo de la Rúa Venecia.