​Heredeiros da Crus será a comienzos de septiembre cabeza de cartel de festival Entrebateas en A Pobra

Heredeiros da Crus será cabeza de cartel de la quinta edición del festival de rock y metal Entrebateas, que tendrá lugar los días 2 y 3 de septiembre en la Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra do Caramiñal. Después de dos años sin poder celebrarse debido a la restricciones derivas de la pandemia por la Covid-19, regresa este evento musical a la localidad barbanzana con diferentes grupos de renombre, que figuran en un cartel organizado conjuntamente entre la Concellería da Cultura y la asociación cultural Xente ás Leiras, con la colaboración de otras entidades.





En la jornada del 2 de septiembre se subirán al escenario, además de la banda originaria de Ribeira integrada por Javi Maneiro, Tonhito de Poi, Tucho Novo, Fran Velo y Manu Rey, los grupos Rebeliom do Inframundo, Agoraphobia y Youcanthide, mientras que al día siguiente el festival estará protagonizado por Soziedad Alkoholika, Golpe Radikal, Stoned at Pompeii y Hybrid Park. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.entrebateas.com, y el bono para la totalidad do evento musical tiene un precio final de 30,54 euros, y la entrada para cada uno de los días se estableció en 20,36 euros.





Como actividad complementaria, Stoned at Pompeii ofrecerá el día 1 de septiembre (21.00, en la Praza Paulino Santos) un tributo a Metallica al amparo del Sons da Vila, concierto que pondrá el broche final a esta programación y servirá a su vez como "preparty" del Entrebateas. El acceso a dicha actuación será libre y gratuito, pues trata de dinamizar el entorno de las terrazas de los locales de hostelería. Por otro lado, cabe recordar que a comienzos del presente mes se desarrolló una fiesta en catamarán por la ría da Arousa como antesala del Entrebateas.