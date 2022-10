Herida una conductora en un accidente en la Autovía do Barbanza, a la altura de Lampón, en Boiro

Una conductora de unos 45 años resultó herida en un accidente de tráfico registrado poco antes de las tres menos cuarto de esta tarde en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 27, cera del campo de fútbol de A Mina, en la parroquia boirense de Lampón. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una salida de vía de un Fiat Brava, a cuyos mandos iba la mujer que sufrió lesiones, que inicialmente no aparentaban revestir gravedad, y que sufrió varios impactos y acabó deteniéndose junto a la mediana de hormigón. Fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia sobre este suceso, indicando que había una persona que resultó herida.









Por ello, desde dicho servicio de coordinación de emergencias se dio trasladó de esta incidencia a la Guardia Civil de Tráfico, desplazándose hasta el lugar una unidad del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado. También se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, cuyo personal técnico atendió a la víctima en el lugar del accidente y, con la colaboración de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, inmovilizó a la automovilista herida y la subieron a la camilla en la que fue introducida en el vehículo asistencial para su posterior evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.





Paralelamente, en ese mismo lugar y casi de forma simultánea se registró otra colisión, esta vez entre un Volkswagen Scirocco y un Citroën C3, y que impactaron la rueda delantera izquierda del primero con la trasera derecha del segundo. Ninguno de los ocupantes de estos dos coches resultó herido. Al lugar, también acudieron operarios de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que se encargaron de señalizar el accidente y cortaron al tráfico rodado el carril izquierdo, en el que quedaron detenidos los tres coches accidentados.





Por otro lado, un cuarto de hora antes, también en la Autovía do Barbanza, pero en esta ocasión en la calzada en dirección hacia Ribeira, en el kilómetro 24, a la altura del lugar de Espiñeira, en Boiro, se registró otro accidente de tráfico, debido a una salida de vía de un automóvil, concretamente un Mercedes, que impactó contra la mediana de hormigón y acabó deteniéndose en el carril izquierdo de la vía. Fueron dos particulares los que llamaron al 112 para informar de dicho accidente, precisando ambos que no parecía haber heridos. Con esos datos, desde el centro de coordinación de las emergencias se informó a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio municipal de Protección Civil y a la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizaron y cortaron la circulación por el carril izquierdo, que estaba bloqueado por el coche siniestrado.









Un Mercedes se salió de la vía en la Autovía doi Barbanza, a la altrua de Espiñeira, y chocó contra la mediana de hormigón I Chechu Río