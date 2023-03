Herida una mujer en un accidente de tráfico entre dos coches en la Avenida da Coruña de Ribeira

Una mujer 38 años, cuya identidad responde a las iniciales P.R.G., resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las tres y veinte de la tarde de este miércoles en la carretera AC-305, a la altura del kilómetro 38, concretamente en las inmediaciones del aparcamiento de un centro comercial situado en el tramo denominado Avenida da Coruña, en Ribeira. Fue una de las personas implicadas en una colisión por alcance entre un coche y una furgoneta la que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido, pero indicaba que no precisaba asistencia médica. Por ello, desde dicho centro de coordinación se informó a la Guardia Civil de TRáfico, Policía Local de Ribeira, GAEM y al servicio de mantenimiento de dicho vial.

Pese a que la alertante había indicado inicialmente que no necesitaba asistencia sanitaria, poco después volvió a contactar con el 112 para indicar que tenía dolor cervical y que estaba mareada, por loque se pusieron los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El personal médico de dicho servicio asistencial estuvo habñando por teléfono con la víctima y cuando se había movilizado a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para que se desplazase al lugar del accidente para atender a la víctima, fianlemnte fue anulada, pues la alertante indicaba que no precisaba de esos servicios, y comunicó que sería un hermana la que la llevaría al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para recibir la atención que precisaba para tratarle de lso dolores que tenía.