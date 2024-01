Herida una persona al ser atropellada al dar marcha atrás un vehículo dentro de una propiedad en Castiñeiras, en Ribeira

Un hombre de 84 años resultó herido esta mañana en un accidente registrado en el interior de una propiedad particular en la parroquia ribeirense de Castiñeiras. Al parecer, el suceso se produjo cuando una persona estaba maniobrando con su vehículo y al dar marcha atrás atropelló a su padre, al que no vio y lo golpeó, tirándolo al suelo. Fue la nuera de la víctima la que en torno a las once y veinte de esta mañana contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido e indicó que se precisaba asistencia sanitaria para la víctima.

Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega los que dieron traslado del accidente a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a Protección Civil, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desplazándose al lugar los tres últimos. Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) acudió al lugar y su personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia al herido, que se quejaba de dolor en un brazo, procediendo a su inmovilización y, seguidamente, fue trasladado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza.