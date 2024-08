Herida una persona en una colisión entre dos vehículos en el cruce de la iglesia de Cespón, en Boiro

La carretera de titularidad provincial DP-1102, a la altura del kilómetro 0,500, en el cruce de la iglesia de San Vicente de Cespón, en el municipio de Boiro, fue escenario en torno a las doce y cuarto de la mañana de ayer de un accidente de tráfico en el que una persona resultó herida y fue evacuada en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital do Barbanza. Fue un particular el que a las 12.14 horas horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado una colisión entre dos coches y que se precisaba de asistencia sanitaria para alguna de las personas implicadas en el siniestro.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al lugar una ambulancia asistencial, cuyo personal técnico prestó una primera atención a la víctima, procediendo a su inmovilización para su posterior traslado al complejo hospitalario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. También se informó a la Policía Local boirense, al servicio municipal de Protección Civil, que confirmó que la víctima ya fuera evacuada al hospital comarcal para que recibiera la atención médica que precisaba y le realizasen las pruebas pertinentes para determinar el alcance de sus lesiones.



Falsa alarma en Ribeira

Por otro lado, el 112 Galicia también recibió a través de una aplicación de telefonía móvil un aviso a las 5.27 horas de este jueves que alertaba de que el propietario de dicho dispositivo había sufrido un posible accidente de tráfico con heridos en la carretera de titularidad autonómica AC-303, a la altura del kilómetro 1, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Desde la central de coordinación de las emergencias en Galicia se indicó que hasta el lugar de la alerta se desplazaron los servicios de emergencias, que estuvieron buscando por ese siniestro durante varios minutos, pero no encontraron nada, con lo que se dio el aviso como una falsa alarma. También se había informado a la Policía Local de Ribeira y a la Guardia Civil de tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, pero no se pudieron desplazar al estar ocupados en otros servicios, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero no hizo falta que se movilizase al no haber nada.