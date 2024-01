Herido un conductor en un accidente registrado en la Autovía do Barbanza, a la altura de Asados, en Rianxo

La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 16, a su paso por las inmediaciones del campo de fútbol de Vilar, en la parroquia rianxeira de Asados, fue escenario de un accidente de tráfico en el que el conductor del único vehículo implicado resultó herido, inicialmente de carácter leve. El siniestro se registró en torno a las dos y cuarto de esta tarde y, al parecer, consistió en una salida de vía con posterior colisión contra la mediana de hormigón. Fue otro usuario de la vía el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que acababa de ver un vehículo siniestrado, pero que le parecía que no había personas atrapadas, pues estaba viendo que había un hombre de pie fuera del coche, pero que no se había podido detener. A continuación fue otro particular el que avisaba de ese mismo accidente de circulación y que el conductor estaba fuera del automóvil siniestrado, pero que creía que estaba herido leve.



Con esas informaciones, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo y de la Policía Local de dicho municipio, pero ninguno de ellos acudió. También se dio traslado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, al no haber disponible ninguna ambulancia en el entorno más cercano, está movilizando hasta el lugar al vehículo asistencial de Protección Civil de Vilagarcía.. Por el momento, en el lugar sólo se encuentran operarios de la empresa encargada del mantenimiento de la AG-11 que procedieron a cortar el carril izquierdo de la calzada hacia la capital barbanzana debido a que el coche accidentado obstaculiza esa parte de la vía.