Heridos dos peatones en sendos atropellos en pasos de cebra de la Avenida da Coruña, en Ribeira

Dos peatones resultaron heridos en sendos accidentes de tráfico, consistentes en atropellos, que se registraron en la jornada de ayer en pasos de cebra situados en la Avenida da Coruña, uno de ellos tuvo lugar a las diez y veinte de la mañana en el más próximo a la rotonda de As Carolinas, mientras que el otro, registrado poco antes de las siete de la tarde, sucedió en el más cercano a la glorieta de Padín. En este último, la víctima fue una muchacha de 14 años, que sufrió lesiones en una pierna, inicialmente de carácter leve, a consecuencia del impacto con un Ford Focus. Al lugar se desplazó una ambulancia del 061, que evacuó a la víctima al Hospital do Barbanza, y una patrulla de la Policía Local que, además de instruir el atestado, se encargó de regular el tráfico rodado debido a que se registraron algunas retenciones, al tratarse de una zona muy próxima a la confluencia de varias avenidas de entrada y salida de la ciudad.



En el suceso de la mañana, fue un hombre de 63 años, J.Z.D., el que resultó herido, inicialmente de carácter leve, al ser atropellado cuando atravesaba por el citado paso de peatones. Fue un particular el que a esa hora contactó con el 11, especificando que había una persona herida. Con esa información, sus gestores dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local de Ribeira, que instruye el atestado, al Grupo de Atención ás Emergencias Municipal (GAEM y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, que presentaba heridas en una mano y que renunció posteriormente a ser trasladado a un centro sanitario. Al parecer, el atropello se produjo cuando J.Z.D. cruzaba por un paso de peatones y fue alcanzado por un BMW 325 que iba en dirección hacia la rotonda de As Carolinas y, cuyo conductor indicó que no vio cruzar al viandante hasta que ya estaba encima de la zona cebreada y que, pese a que llegó a frenar en medio del mismo, no pudo evitar golpearlo y tirarlo sobre el asfalto.