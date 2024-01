Un hombre rocía con gasolina la puerta de un piso en Ribeira y amenaza con plantarle fuego

La aparente tranquilidad de la madrugada en un día de semana en un edificio de la Rúa Murillo, en las inmediaciones de la Rúa Manzanares, en el barrio de Bandourrío, que es centro de la movida nocturna de los fines de semana en Ribeira, se vio alterada por un incidente registrado en la segunda planta de ese inmueble. El inquilino de un piso, que es propiedad de otra persona, contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para alertar de que un individuo acababa de rociar la puerta del domicilio que habita y la zona del descansillo y que amenazaba con plantarle fuego si no accedía a sus pretensiones.



Con la información contenida en esa alerta, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado de ese aviso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que desplazó a sus efectivos al lugar de los hechos, y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de soporte Vital Básico (SVB), y a las Policías Local y Nacional. Cuando llegaron los agentes municipales y los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña y accedieron al interior de ese edificio de viviendas empezaron a percibir olor a gasolina, que iba en aumento según se iban aproximando a la segunda planta.



Una vez allí, esos efectivos se encontraron al hombre que se identificó como residente en uno de los segundos pisos -había otra persona con el en el mismo-, y que fue el que alertó del suceso, que estaba pasando la fregona al suelo para eliminar el combustible que, según dijo, otra persona a la que identificó por el alias, y que ya no se encontraba en el lugar, había derramado voluntariamente la gasolina, pero no había llamas, por lo que se concluyó que el supuesto agresor no llegó a cumplir su amenaza. Poco después llegaron los compañeros de la comisaría ribeirense, que se sumaron al operativo desplegado.



Debido a que no había incendio alguno en el lugar, ni tampoco se registraron víctimas, se anuló el servicio tanto de los Bomberos ribeirenses como de los técnicos de emergencias sanitarias. La Policía Local de Ribeira se entrevistó con el alertante, quien no estaba muy hablador para dar explicaciones sobre lo que había ocurrido. Pero, entre lo que le manifestó a las fuerzas de seguridad destacó que, al parecer, quien roció la puerta y descansillo con gasolina quería entrar en su vivienda y ante su negativa a abrirle y permitirle acceder a la misma, fue cuando obró de esa manera.



Los agentes informaron al alertante de sus derechos, precisando que si quería podía personarse en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, situadas en la Avenida das Airós, para presentar denuncia por lo sucedido, pero por el momento no ha trascendido si ya lo hizo. Las fuerzas de seguridad relacionan lo ocurrido con la conflictividad que mantienen personas vinculadas con el mundo de las drogas.