ICBoiro denuncia que el PSOE comete un “atraco a mano armada” a los vecinos con la subida del IBI

Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) reprocha al alcalde, José Ramón Romero, que haya subido el IBI después de asegurar en la campaña electoral que no aumentaría los impuestos, “con lo cual, esto es una traición a los vecinos de Boiro, mintiendo, engañando y realizando un auténtico atraco a mano armada a los boirenses”, denuncia Miguel Piqueras. Desde esta formación política están en desacuerdo con ese aumento aprobado en el pleno de agosto por el gobierno local socialista, con mayoría absoluta, que se basó en subir el tipo impositivo del 0,4 al 0,5, y que indica que “es un palo a mayores para las economías familiares de los vecinos, que ya están sufriendo dificultades económicas evidentes, ya que el cambio de tipo impositivo va a suponer una subida lineal a toda la ciudadanía del 25%”.



Representantes de ICBoiro consideran una “desfachatez” que el gobierno local “no solo no toma ni una sola medida social de apoyo a las familias sino que, por encima, decide subir los impuestos para agravar aún más sus economías”. Y denuncian que, tras ganar las elecciones, lo primero que hicieron los socialistas fue subirse sus sueldos y aumentar las dedicaciones exclusivas, y ahora sube impuestos. Por ello, le exigen a primer edil que reconsidere esa medida, la cual ven “injusta y perjudicial para los boirenses. No es aceptable que se cargue sobre los vecinos el coste de una gestión ineficiente y llena de contradicciones. Es el momento de ser responsables, transparentes y justos en la administración de los recursos municipales”, destacó Miguel Piqueras.



Su compañero Antonio García le reprochó al Ejecutivo local su “poca sensibilidad” en una situación difícil para la economía de las familias que ya sufren la subida de la inflación, de la gasolina y de la cesta de la compra, en general. “No cumplen con su palabra, con la que se presentaron a las elecciones, mienten y engañan a los ciudadanos y además saquean al contribuyente”, agregó Antonio García. ICBoiro considera que “este impuestazo perpetrado con alevosía por el alcalde y su equipo de gobierno es consecuencia de una pésima gestión, que trata de tapar de con el incremento de uno de los impuestos más gravosos para los ciudadanos”, además de “un intento a la desesperada para aliviar unas cuestas y arcas municipales en ruina, después de no hacer nada por controlar el gasto público”, manifestó Miguel Piqueras.