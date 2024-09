La III Xornada de Pesca de Ribeira alerta sobre la caída del consumo de los productos del mar

La escuela náutica acogió esta mañana la tercera edición de la Xornada de Pesca de Ribeira que abordó cuestiones como el nuevo reglamento de control, los problemas de comercialización de los productos pesqueros en España, la situación actual de la pesca de litoral, la problemática vinculada a las capturas accidentales de cetáceos, y las oportunidades de financiación a través del Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la Acuicultura (FEMPA).



La jornada, organizada por la Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía (OPP-83), contó con la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que inauguró la jornada y reclamó al Gobierno central una mayor implicación en la promoción de los productos en un contexto de progresivo descenso de se presencia en la cesta de la compra.



En esta misma línea, instó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que actúe en el marco de la normativa europea para regular e impedir el etiquetado de productos “plant-based”, por el que se comercializan productos vegetales bajo denominación de pescado o especies de pescado. Una práctica “irregular que está a prexudicar gravemente ao sector”. Así, defendió que el Ejecutivo estatal debe responder a las demandas de entidades de la cadena mar-industria.



Asimismo, Villares mostró su desaprobación a la tramitación por parte del Ministerio de Consumo de un decreto para regular la seguridad alimentaria y nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centro educativos que limita el consumo de productos pesqueros.



Clausura de la jornada

Así, tras cuatro horas de conferencias, el alcalde, Luís Pérez Barral, y la gerente de la OPP83, María José Casáis, cerraron la jornada. En su intervención, el regidor hizo alusión a cuestiones como las normativas, esenciales para garantizar una actividade pesquera sostenible y responsable, y afirmó que “debemos traballar para que estas normas recoñezan a singularidade da pesca galega e, por tanto, eviten os danos á nosa economía e o noso sistema produtivo”, así destacó que “o mar en Ribeira supón xeración de riqueza, sen dúbida, xa que son miles de postos de traballo e representa un 32% do PIB municipal, pero o mar tamén é cultura e tradición. Por iso dende o Concello creamos unha concellaría do Mar que vele polos intereses do sector e tamén estamos destinando recursos a accións de promoción dos nosos produtos pesqueiros con diversas feiras e eventos, e agora a finais do mes de outubro realizaremos unha mostra de cine documental, única en España, que está relacionada co mar”.