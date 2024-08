Un incendio afectó de noche a un vehículo aparcado en una calle de Aguiño, en Ribeira

Un coche aparcado en la Rúa do Carreiro, en Aguiño, se vio parcialmente afectado por las llamas de un incendio registrado en torno a las once de la pasada noche. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de lo que estaba pasando y solicitaba la intervención de medios para la extinción del fuego.

Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma los que, con la información facilitada, dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, y -también se movilizaron en un primer momento sus compañeros de Boiro, pero finalmente fueron anulados y dieron vuelta.

También acudieron las patrullas de las Policías Local y Nacional, así como de manera preventiva una ambulancia de Urxencia Sanitarias de Galicia-061, pero no fue necesaria su intervención ni de su personal técnico de emergencias sanitarias al no haber heridos, tal y como informó alguien al 112, aunque en un primer momento no se sabía si había víctimas.



Según pudo saber este periódico, pese a que en un primer momento una gran bola de fuego afectó al vehículo estacionado y que llegó a ser visible desde cierta distancia, el incendio sólo afectó finalmente a la parte delantera del mismo gracias a la rápida intervención de los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar ribeirense de Xarás. Los Bomberos sofocaron las llamas con agua y estuvieron enfriando el automóvil afectado durante un tiempo, para luego realizar las correspondientes mediciones de temperatura con la cámara térmica para comprobar que ya no había fuente de calor y que no había riesgo de que el fuego se reprodujese.