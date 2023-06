Un incendio en un garaje de una casa de la Rúa do Pombsl, en Ribeira, obliga a evacuar a dos personas mayores

Un incendio se registró en torno a las cuatro menos diez de esta tarde en un garaje de una vivienda situada en la Rúa do Pombal, en el casco urbano de Ribeira. Fueron varios particulares los que contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 122 Galicia para alertar del suceso e indicaba que en el interior de la casa había dos personas de edad avanzada que tienen alguna dificultades, y a los que en ese momento acompañaba una cuidadora. Los dos ancianos, que no presentaban ninguna afección por el incendio, fueron llevados hasta el domicilio de unos vecinos Con esa información, desde dicho servicio de coordinación de las emergencias se movilizó a dos patrullas de la Policía Local, y otra de la comisaría, a los que se sumaron algunos compañeros de su unidad judicial, así como efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. En un primer momento también se avisó a los Bomberos de Boiro, pero finalmente fueron anulados ya que el incendio era de pequeña magnitud. También se avisó de manera preventiva a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero no llegó a desplazar a ninguno de sus medios. Según pudo saber este periódico, el fuego se inició en una mesa por razones que, por ahora, se desconocen.